Guarda escolar preso por tentativa de molestar meninas menores em Madurai

Um vigia de uma escola situada sob os limites da delegacia de polícia de Keeraithurai, na cidade, foi preso sob a acusação de tentativa de abuso sexual de meninas menores na área na noite de quarta-feira.

A polícia disse que o vigia atraiu crianças que brincavam na rua com o pretexto de fazer orações e deixou três delas entrarem no campus da escola por volta das 22h. Mais tarde, as crianças teriam contado aos mais velhos que o acusado lhes pediu para se despirem. Enquanto dois deles seguiam suas instruções, uma garota insistiu que ela deveria sair. Logo os outros dois também a seguiram, disse a polícia.

Quando uma das meninas informou os mais velhos sobre o incidente, os moradores espancaram o vigia. A polícia da Delegacia de Todas as Mulheres (Cidade) registrou um caso sob as disposições da Lei de Proteção de Crianças contra Ofensas Sexuais e prendeu o vigia.