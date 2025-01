Guarda Nacional ordenada a apoiar ação executiva fronteiriça de Trump

A Guarda Nacional está a enviar tropas adicionais para a fronteira sul para ajudar com a directiva do Presidente Trump para que os militares ajudem a garantir a fiscalização da imigração.

Em comunicado na noite de quarta-feira, o Departamento da Guarda Nacional disse que estava enviando mais recursos para ajudar o Comando Norte dos EUA (Northcom), que lidera uma força-tarefa para lidar com a missão de fronteira com o apoio do Comando do Departamento de Segurança Interna e Transporte. (USTRANSCOM).

O general Steven Nordhaus, chefe do Gabinete da Guarda Nacional, disse que mais de 1.600 soldados da Guarda Nacional já estão destacados para a fronteira, juntamente com mais de 4.100 membros da Guarda Nacional do Texas.

“Juntamente com nossos parceiros de serviços conjuntos, estamos desenvolvendo opções de suporte adicionais para atender aos requisitos do USNorthcom, Ustranscom e do Departamento de Força de Segurança Interna à medida que esta missão crítica evolui”, disse Nordhaus em comunicado.

O secretário de Defesa em exercício, Robert Salesses, ordenou que 1.500 soldados em serviço ativo chegassem à fronteira no início desta semana, um destacamento que deverá ser totalmente destacado em breve. É composto por 1.000 soldados do exército e 500 fuzileiros navais.

O Pentágono disse que o envio é apenas a resposta inicial e espera que mais recursos e potencialmente até 10.000 soldados sejam destacados, embora esse número não seja considerado definitivo.

Trump declarou a fronteira uma emergência nacional esta semana, pouco depois de assumir o cargo, e também assinou uma ordem executiva orientando o Northcom a elaborar planos detalhados para a fiscalização da fronteira.

Os Estados Unidos há muito que enviam tropas para a fronteira no âmbito da sua missão de Força-Tarefa Conjunta, que consiste principalmente em forças da Guarda Nacional que auxiliam a Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) com logística, detecção e monitoramento, e transporte.

Salesses, porém, pediu ajuda às tropas nos voos de deportação e na construção de barreiras temporárias e permanentes na fronteira. A Guarda Nacional disse na quarta-feira que estava aumentando o apoio à realocação militar e à construção de barreiras.

