Guardião da Lei, Guardião da Fé: a história única Um templo e seu padre principal

Localizado entre a prisão distrital e a sede da polícia distrital (campo de reserva anteriormente armado) na sala da estação civil do município de Alappuzha, é mais do templo de Sri Mahaganapathi de dois séculos, administrado pelo departamento de polícia da polícia da polícia do The Police of the Estado.

Mas o que realmente distingue é o seu principal sacerdote S. Sankaran Namboothiri, um sub -inspetor da polícia aposentada.

Por quase três décadas, o Sr. Namboothiri aplicou a lei durante o dia e realizou rituais no templo ao amanhecer e anoitecer até sua aposentadoria do serviço em 2018. Mesmo depois de se aposentar, ele continua a servir como o principal sacerdote do templo.

Construído para soldados

O templo foi originalmente construído para soldados quando a atual sede da polícia serviu de acampamento para a unidade de defesa costeira do Exército de Travancore. “O templo tem uma história de cerca de 275 anos. Quando a Índia ganhou a independência, o acampamento e o templo foram entregues ao departamento de polícia ”, diz Namboothiri.

Hoje, a administração do templo é supervisionada por um comitê de polícia com o vice -comandante V. Suresh Babu, que atua como seu presidente e sub -inspetor Vd Babu como secretário. O deputado da polícia do distrito de Mohanachandran é o padrão do comitê.

O começo

Antes de nomear o Sr. Namboothiri, o Comitê de Gestão do Templo costumava contratar padres no exterior. “Entrei para o departamento de polícia como agente em Thiruvananthapuram em 1988. Dois anos depois, fui transferido para Alappuzha e designado como escritor. Um dia, o comandante do AR Camp me perguntou se eu sabia como fazer poojas. Depois de ter aprendido os rituais do templo de meu pai, fui nomeado padre do templo. Isso me levou a assumir o duplo papel de policial e sacerdote ”, lembra Namboothiri, originalmente de Alappuzha.

Até sua aposentadoria, ele equilibrou os dois papéis, começando seu dia com os rituais do templo pela manhã e depois informando para o serviço policial. À noite, ele voltou ao templo. Agora, depois de completar 35 anos como padre, Namboothiri permanece dedicado a seus deveres espirituais. “Depois de me aposentar, o comitê do templo me pediu para continuar como o padre -chefe e eu concordo felizes”, diz ele.

Surpreendentemente, de acordo com os comitês do templo e dos devotos, o Sr. Namboothiri cumpriu seus deveres do templo sem custos todos esses anos. Apesar de estar sob o departamento de polícia, o templo não recebe fundos do governo.

“O templo é liderado por doações de pessoal da polícia e o comitê de devotos”, diz Babu.

Em 2014, o templo passou por uma renovação importante, incluindo a reconstrução de seu Sreekovil (Sanctum sanctorum).