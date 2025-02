Guardiões da Galáxia 4: Dave Bautista se ele voltará como Drax

Dave Bautista comentou recentemente sobre a possibilidade de seu Voltar como Drax, o Destruidor em Guardiões da Galáxia 4 no futuro. Em 2023, os Guardiões da Marvel Studios Galaxy acabaram com a equipe dividida e todos se separaram. Depois que o diretor James Gunn também assumiu o papel de CEO da DC, muitos fãs não têm certeza se um quarto será feito ou não.

Dave Bautista diz que retornará aos Guardiões da Galáxia 4 em uma condição

Knock no ator de cabine estava presente recentemente em uma entrevista, onde discutiu seu futuro como Drax no universo cinematográfico da Marvel.

Enquanto Dave Bautista estava conversando com Livro de quadrinhos Para promover seu próximo filme de ação, em The Lost Lands, ele se lembrou de sua viagem como Drax. Ele também revelou se retornaria se Gotg 4 entraria em produção. Bautista disse a ele na saída: “Drax está completamente fechado para mim. A menos que James Gunn me ligasse e me pergunte se eu faria algo como Drax novamente, eu simplesmente estaria interessado.

Bautista acrescentou que seu retorno só seria possível se James Gunn voltasse no diretor do diretor do GOTG 4, que disse que “não acontecerá”. Ele se referiu às operações de gerenciamento de Gunn em DC como co-zo e disse: “Ok, uma rota diferente se foi”.

No entanto, o exército da estrela morta disse que estaria interessado em assumir um papel diferente e trabalhar com a Marvel ou a DC no futuro. Ele acrescentou: “Eu quero estar nesse mundo, sou fã desse mundo, sou fã de quadrinhos e todo o universo. Marvel, DC, eu só quero estar nele”.

Dave Bautista também revelou que teve conversas com Gunn e os irmãos Russo e transmitiu que seria “completamente aberto” para enfrentar um personagem pelo qual eles o queriam.

Em 2023, antes do lançamento do GOTG 3, Bautista Ele anunciou sua aposentadoria Para jogar Drax. Ele disse: “Sou muito grato por Drax. Eu amo isso. Mas há um alívio (que terminou).

Originalmente informado por Ishita Verma em Super -herói.