Guardiola sem fala sobre os comentários de Jamie Carragher na ausência de Erling Haaland

Pep Guardiola perdeu suas palavras quando lhe disseram o pensamento de Jamie Carragher da ausência de Erling Haaland contra o Real Madrid no meio.

O melhor atirador do Manchester City não desceu do banco enquanto os campeões da Premier League entraram em colapso da Liga dos Campeões em Bernabe na quarta -feira, depois que suas lesões no joelho foram emitidas.

O ex-zagueiro do Liverpool, Carragher, agora um proeminente pudit de TV, sugeriu que a Noruega Internacional não queria aparecer contra o zagueiro Real Antonio Rudiger, dizendo que ele poderia ter “Rudiger-Iitis”.

Haaland (à esquerda) e Rudiger (à direita) tiveram algumas batalhas fortes no passado (Nick Potts / PA)

O alemão teve o notável sucesso contra Haland no passado.

O gerente da cidade de Guardiola não estava ciente dos comentários de Carragher até que eles foram levantados no final de sua conferência de imprensa para examinar a Premier League de domingo contra o Liverpool.

Os espanhóis reagiram com surpresa e descrença.

“Oh, meu Deus, Jamie Carragher disse isso? Oh, Deus”, disse Guardiol antes de ser respondido e faz uma pausa por alguns momentos.

“Eu não posso. Não sei por que isso seria suspeito. Você acha que Erling Haaland não queria jogar esse jogo?”

Depois, houve outro intervalo longo, enquanto Guardiola olhou para a mesa e balançou a cabeça.

Quando o seguinte comentário é solicitado, ele disse: “Não é verdade. Foi uma loucura jogar o jogo. Ele tinha um problema no joelho e não podia jogar”.

Guardiola balançou a cabeça novamente antes que a conferência de imprensa fosse concluída.

A cidade foi derrotada por 3-1 na capital espanhola para perder a reprodução por 6-3 no total.

Haaland marcou os dois gols em sua derrota por 3-2 na primeira mão – quando Rudiger ficou ferido -, mas depois sofreu desconforto nas fases finais da liga do último sábado contra o Newcastle.

Guardiola perdeu as palavras em sua conferência de imprensa (Martin Rickett / PA)

O gerente da cidade do Heardiola disse mais tarde que, enquanto a varredura não mostrou danos, a Norwegian sentiu dor no dia do jogo certo, especialmente quando as escadas são usadas.

Não há dúvida de visitar o Liverpool Live Live neste fim de semana.

O jogo tem implicações e para a corrida do título e os objetivos relativamente modestos da cidade este ano para garantir a qualificação na Liga dos Campeões.

Após quatro títulos de tamanho, a cidade sofreu uma forma significativa de UR nesta temporada, mas Guardiol, falando no início da conferência de imprensa, disse que não havia intenção de desistir da campanha.

Vamos olhar para si mesmo alguns momentos inesquecíveis da Etihad contra o Liverpool ⏮️ 🤩 pic.twitter.com/u1topjprjd – Manchester City (@mancity) 21 de fevereiro de 2025

Ele disse: “Ainda temos três meses antes de nós e o objetivo é ir à Liga dos Campeões para a próxima temporada, para desenhar.

“É claro que tentaremos. Seria um grande sucesso e eu sou incrivelmente positivo. Vejo o lado positivo da situação.

“Nesta temporada, mais do que nunca, levante -se. Eu não consegui avançar nos últimos anos pensando, na época lutamos pela primeira vez por vários motivos, eu disse:” Eu não me importo “. Não, Estou aqui.