Gucci, uma marca italiana do grupo francês Kering, encerrará a cooperação com o diretor criativo do sábado de Sarno.

A procissão do outono-inverno 2025, que será realizado em Milão em 25 de fevereiro, apresentará a agência criativa da marca, enquanto a nova direção de arte será anunciada posteriormente por Stefano Cantino, CEO da Gucci, expressa “profunda gratidão no sábado por sua paixão e determinação para Gucci.

Agradecemos a Francesca Bellettini, vice -CEO da Kering e responsável pelo desenvolvimento da marca, “Honestamente, no sábado, por sua lealdade e profissionalismo. Tenho orgulho do trabalho que foi feito para fortalecer a identidade da marca. Stefano e a nova direção de arte continuarão a redefinir a liderança criativa da Gucci e o crescimento sustentável. ”

