Guerra no Médio Oriente: um cessar-fogo está a chegar. Netanyahu: “Será temporário”

Chefe do Mossad David Barnea ele esperou três horas por um telefonema do primeiro-ministro do Catar, al Thani, que, segundo o protocolo, deveria lhe dizer os nomes das três primeiras mulheres sequestradas que deixarão os túneis de Gaza e retornarão para casa amanhã após 470 dias de cativeiro . Fotos e nomes das jovens já circularam nas redes sociais árabes. O atraso enfureceu Benjamin Netanyahuque ameaçou através de seu gabinete: “Não prosseguiremos com o plano até recebermos uma lista de reféns que serão libertados conforme acordado. Israel não tolerará violações do acordo. O Hamas é o único responsável.” Doha interveio rapidamente, assegurando que “as partes estão comprometidas em cumprir o acordo de cessar-fogo”. Mas as tensões continuam elevadas dentro e fora de Israel, mostrando quão incerto é o acordo que trouxe a esperança de volta a Jerusalém e Gaza.

Parece ser dos Estados Unidos Donald Trump parece querer repetir a sua mensagem: numa entrevista, o presidente eleito disse que disse a Netanyahu para “ir em frente com o que precisa de fazer”: “tudo isto tem que acabar logo. Queremos que acabe logo”, notou, sublinhando que se reunirá com o primeiro-ministro israelita “em breve”. Duração: “Em breve veremos” se os reféns serão libertados e uma garantia de que a sua administração manterá o cessar-fogo através da “boa governação”.

Na noite de sábado, pouco depois de acusar o Hamas de renegar os seus compromissos, Netanyahu convocou uma conferência de imprensa, a primeira desde a assinatura do acordo com o Hamas, na qual pediu ao país que comentasse os últimos dias turbulentos, mas sem falar sobre o atraso nos nomes. “Minha esposa Sara e eu estamos torcendo, rezando e trabalhando pelo retorno de todos os nossos reféns. Penso nisso o tempo todo.. O acordo também é resultado da cooperação com Biden e Trump. Falei com o novo presidente americano na quarta-feira à noite, ele sublinhou, com razão, que a primeira fase do acordo é uma trégua temporária”, enfatizou o primeiro-ministro, sublinhando que se a segunda parte do plano falhar,A guerra na Faixa continuará. “Agradeço a decisão do Presidente Trump de remover todas as restrições restantes ao fornecimento de armas e munições básicas a Israel”, observou, esclarecendo que se os combates fossem retomados, seriam ainda mais intensos.

Entretanto, enquanto se espera por um cessar-fogo, os ataques aéreos israelitas continuam em Gaza: 5 pessoas foram mortas hoje em Khan Yunis. Enquanto momentos de medo ocorreram em Tel Aviv e Jerusalém, onde soaram sirenes para um míssil vindo do Iêmen, que foi então interceptado. Enquanto isso, a contagem regressiva começou no enclave: às 8h30, horário local (7h30 na Itália), o cessar-fogo entra em vigor, anunciou o Catar na manhã de sábado, os deslocados poderão olhar para o céu sem esperar mortes letais. armas. O Hamas foi autorizado a enviar as suas forças policiais por toda a Faixa, embora não esteja claro como isso acontecerá, uma vez que as tropas das FDI estão na área. Na verdade, Netanyahu negou a retirada das FDI do Corredor de Filadélfia, na fronteira entre Gaza e o deserto egípcio, afirmando que o número de tropas irá de facto aumentar. Os militares israelitas também aumentarão a sua presença na Cisjordânia para evitar o caos e o perigo esperado de ataques como o que aconteceu esta tarde em Tel Aviv, onde um jovem de 19 anos de Tulkarem esfaqueou um transeunte antes de o matar.

Entretanto, o Ministério da Justiça israelita divulgou uma lista de 735 prisioneiros palestinianos que serão libertados em troca de 33 reféns do primeiro grupo. Dos quais Israel estima que pelo menos 25 ainda estão vivos. A lista também inclui superterroristas condenados por alguns dos ataques mais mortíferos da história de Israel, que ceifaram a vida de centenas de civis.. No nível político, a crise parece passar sem prejudicar particularmente o governo de Bibi: o ministro de extrema direita Itamar Ben Gvir anunciou que renunciaria na manhã de domingo, simultaneamente com o início do cessar-fogo juntamente com outros dois ministros do seu lado, Otzma Yehudit. Um segundo ministro que se opõe veementemente ao acordo, Becalel Smotrich, parece neste momento interessado em permanecer no executivo. Juntamente com os seus colegas de partido, votaram ontem contra o acordo, na companhia de outros dois ministros do Likud. Mas ninguém pensa nisso agora: a atenção se volta dramaticamente para a tarde de domingo, quando as três primeiras mulheres israelitas regressam às suas terras após 470 dias de pesadelos. “Perdoe-nos, você deveria estar em casa hoje, é seu aniversário”, disse Afri Bibas, tia de Kfir, um menino ruivo que hoje faz dois anos e todo Israel espera que ele seja libertado vivo, junto com seu irmão mais novo, Ariel, 5, e sua mãe, Shiri.

