Guerreiros Merrimack vs. Informações sobre transmissão ao vivo do Fairfield Stags, horário de início, canal de TV: como assistir basquete da NCAA na TV, transmissão online

Fairfield Deer @ Merrimack Warriors

Registros atuais: Fairfield 5-8, Merrimack 5-8

Depois de dois jogos fora de casa, Merrimack volta para casa. Eles e os Fairfield Stags se encontrarão em uma batalha MAAC às 15h00 horário do leste dos EUA na sexta-feira em Hammel Court. Como ambas as equipes sofreram uma derrota no último jogo, ambas têm um pouco mais de motivação para esta partida.

Na última quinta-feira, Merrimack não conseguiu vencer o Saint Mary’s e caiu por 73-68.

Apesar da derrota, Merrimack viu vários jogadores enfrentarem o desafio e fazerem jogadas notáveis. Matt Becht, que marcou 12 pontos, foi talvez o melhor de todos. Outro jogador que fez a diferença foi Sean Trumper, que marcou 13 pontos.

Merrimack teve dificuldade para recuperar a bola no ataque e terminou o jogo com apenas três rebotes ofensivos. Eles foram esmagados por seus oponentes naquele departamento quando o Saint Mary’s derrubou 16.

Enquanto isso, a recente queda de Fairfield ficou um pouco mais difícil no sábado, após sua quarta derrota consecutiva. Eles caíram por 85-72 para a Colômbia.

A derrota do Merrimack reduziu seu recorde para 5-8. Quanto a Fairfield, sua derrota reduziu seu recorde para 5-8 idênticos.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta disputa: Merrimack não perdeu a bola facilmente nesta temporada, tendo uma média de apenas 10,1 giros por jogo. Não é como se Fairfield estivesse lutando nesse departamento, já que eles tiveram uma média de apenas 9,8. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.