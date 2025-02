Guia completo para ser um jogo oficial de 3 kg de gás, consulte os termos e etapas!

Yakarta, vivo – Agora, os cargos ou varejistas podem vender novamente esse gás subsidiado, mas devem atender aos requisitos especiais. O estado como subcressão oficial é necessário para que a distribuição de gás permaneça controlada e de acordo com os regulamentos governamentais.

Leia também: GLP 3 kg estranho? Experimente estes 9 truques para que o uso de gás seja mais eficiente!

Essa mudança de política havia limitado anteriormente o varejista na venda de 3 kg de GLP, onde as pessoas tinham que comprar diretamente da base. No entanto, com os regulamentos mais recentes, os varejistas podem retornar à operação com o registro seguido de procedimentos legais aplicáveis.

Requisitos que devem ser atendidos

Leia também: 7 maneiras inteligentes de garantir o raro suprimento de gás GLP de 3 kg GLP



Para poder vender 3 kg de GLP legalmente, os varejistas devem concluir vários documentos, como:

Leia também: Veja o mercado de Klender, o ministro coordenador Zulhas e Mendag garante que a distribuição do GLP 3 kg voltou ao normal

Cartão de identidade (KTP) como identidade do proprietário da empresa.

Número de identificação dos contribuintes (NPWP) para administração fiscal.

Licença comercial (SIUP) ou número de número (NIB) para obter a legalidade oficial.

Teste de propriedade ou localização comercial de acordo com os padrões de segurança.

Como solicitar o registro como um varejo oficial

 Os varejistas desempenham o papel de leilões

O processo de registro pode ser realizado através de duas rotas principais:

1. Através do OSS (envio on -line exclusivo)

Acesso ao site www.oss.go.id E crie uma conta.

Preencha o formulário de registro completo.

Envie a NIB e completo dados comerciais.

Aguarde o processo de verificação das partes relacionadas.

2. Através da Associação Portal de Perta

Visite Partners.patraniaga.com.

Selecione a opção “Agência de GLP” e siga a etapa de registro.

Carregue os documentos solicitados e preencha o processo de registro.

Processo de verificação e aprovação

Após concluir o registro, deve verificar o documento e pesquisar o local da empresa. Vários fatores considerados incluem a viabilidade de um local de negócios, conformidade com os regulamentos e a acessibilidade do local. Se todas as condições forem atendidas, a permissão será dada como varejista oficial.

Sendo um varejista oficial de gás de 3 kg de gás, oferece uma oportunidade de negócios promissora, desde que siga os procedimentos estabelecidos. Com o estado oficial, os varejistas podem administrar uma empresa com segurança, obter suprimento estável de gás e aumentar a confiança do cliente. Portanto, entender e seguir os estágios de registro é a principal chave para o sucesso nesse negócio.