Guia de colaboração Pokémon TCG Pocket e McDonald’s e como desbloquear recompensas

Pokémon TCG Bolso tem sido associado McDonald’s para lançar Happy Meals exclusivos nos locais participantes dos EUA. A refeição de edição limitada inclui uma grande variedade de. recompensas exclusivas tanto para a versão móvel quanto para o jogo de troca de Pokémon de mesa.

Aqui está um guia passo a passo para participar do programa de recompensas McDonald’s x Pokémon TCG Pocket.

Veja como desbloquear recompensas de bolso do Pokémon TCG com um McLanche Feliz do McDonald’s

O McLanche Feliz exclusivo do McDonald’s consistirá dos seguintes itens: um booster Pokémon TCG que inclui quatro dos 15 cards Pokémon TCG disponíveis, um pôster com tema Pokémon e uma folha de adesivos para decoração.

Por Site oficial do McDonald’sCada arte da caixa apresentará um dos temas Pokémon, nomeadamente Charizard, Pikachu e Dragonite juntos, Rayquaza e Roaring Moon.

Pokémon TCG Pocket adotado X (anteriormente Twitter) para revelar os detalhes exatos da colaboração e o procedimento para desbloquear recompensas no aplicativo. Os clientes poderão receber essas recompensas exclusivas somente com a compra do Happy Meal no app do McDonald’s. Além disso, esta oferta está disponível por tempo limitado e expira em 31 de março de 2025.

As informações a seguir fornecem instruções sobre como desbloquear recompensas:

Instale o aplicativo McDonald’s Vá para as configurações e ative o e-mail antes da compra para receber as recompensas do jogo no aplicativo do jogo. Além disso, vá até a seção do menu e peça um McLanche Feliz pelo aplicativo. Após a compra, você receberá um código de presente por e-mail e um link para suas recompensas. Toque no link e insira o código/ID no site de recompensas. Assim que o código for aceito, suas recompensas serão refletidas na seção de presentes do jogo.

Quando os clientes compram por meio do aplicativo fast chain e seguem todo o procedimento, eles podem desbloquear recompensas como 24 Pack Hourglasses e 12 Wonder Hourglasses.

Guillaume Huin, diretor sênior de marketing do McDonald’s, destacou recentemente sua dedicação e entusiasmo em lançar uma campanha interessante que atraia seus fãs. “Assim como o McDonald’s, nossos fãs têm uma profunda nostalgia e amor pela marca Pokémon. “Estamos entusiasmados em aproveitar essas memórias fantásticas e criar um novo momento de diversão e felicidade com o novo Pokémon Happy Meal”, compartilhou.