Gujarat BJP MLA Karshanbhai Solanki passa

Bandeira do BJP usada apenas para fins de representação. | Crédito da foto: PTI

O MLA Karshanbhai Solanki, do BJP Karshanbhai, morreu aqui nas primeiras horas da terça -feira (4 de fevereiro de 2025) depois de combater o câncer, disseram fontes familiares.

Ele tinha 68 anos.

Soanki, que representou o círculo eleitoral da Assembléia Kadi no distrito de Mehsana, deu o último em um hospital em Ahmedabad, onde estava recebendo tratamento de câncer, disse um parente.

Os últimos ritos serão realizados em sua cidade natal, Nagarasan, em Kadi Taluka, no final do dia.

Solanki venceu no assento da Assembléia Kadi, reservado a candidatos a castas programadas, em 2017 e 2022.

O primeiro -ministro de Gujarat, Bhupendra Patel, expressou dor pelo desaparecimento do legislador.

“Condolências sobre o desaparecimento de Karshanbhai Solanki, Bharatiya Janata Partido MLA da Assembléia Legislativa de Kadi. Ele sempre será lembrado por sua natureza simples e gentil. Que Deus descanse sua alma em paz e dê força a sua família e seguidores para dar essa dor” Patel disse em uma mensagem X.

Os líderes do BJP de Gujarat, incluindo o chefe do Estado do Partido, Cr Paatil, também condenaram a morte de Solanki.