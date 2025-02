Gurdwaras, igrejas que serão direcionadas abaixo: MPS da oposição no relatório do painel parlamentar sobre a conta do Waqf

Os parlamentares da oposição na quinta -feira (13 de fevereiro de 2025) reivindicaram o relatório do Comitê Conjunto do Parlamento no projeto de lei Waqf procurou abrir os portões para atacar terras que pertencem a outros grupos religiosos.

Eles também questionaram escrever certas partes das notas dissidentes apresentadas pelos membros da oposição do painel.

O Ministro dos Assuntos Parlamentares da União, Kiren Rijiju, disse que certos partidos que emitiram sprays no comitê haviam sido eliminados e acrescentaram que foi realizado de acordo com as regras.

O relatório do Comitê Conjunto do Parlamento sobre o Projeto de Lei (emenda) foi apresentado no Rajya Sabha no meio do tumulto na quinta -feira (13 de fevereiro de 2025), com os procedimentos adiados brevemente após um debate acalorado entre o tesouro e a oposição bancos.

Quando a Câmara se reuniu, os parlamentares da oposição disseram que suas notas dissidentes foram escritas no relatório enquanto o governo negava o cargo. Os membros da oposição então organizaram uma greve.

Syed Nasir Hussain, do Congresso, membro do painel, disse a jornalistas sobre as instalações do Parlamento que o relatório era “completamente tendencioso e unilateral”.

“O procedimento não foi seguido na reunião. Os desinteressados ​​foram convidados a apresentar suas opiniões ”, afirmou.

Hussain disse que 97-98% das partes interessadas se opuseram ao projeto, enquanto os desinteressados ​​que haviam sido chamados o apoiaram.

“Não foram fornecidos minutos das reuniões, a resposta da testemunha não foi fornecida. Eles não receberam apresentações a tempo. Após as reuniões com as partes interessadas, os membros deveriam sentar e discutir, mas isso não aconteceu ”, disse ele.

Não foram abordadas várias questões importantes, alegou Hussain.

“Antes que o relatório fosse concluído, havia muito pouco tempo para apresentar a dissidência. No entanto, apresentamos notas de dissidência. As principais partes das notas dissidentes foram escritas, é de domínio público ”, afirmou.

“Quando levantamos essa questão, o Ministro das Assuntos das Minorias mentiu e disse que as notas dissidentes não foram escritas. Conhecemos o presidente e demos um memorando com a nossa queixa. Este é um relatório parcial ”, disse Hussain, referindo -se a Rijiju, que também tem as questões minoritárias.

O membro do Congresso e vários outros partidos da oposição expressaram sua apreensão de que medidas semelhantes poderiam ser tomadas no futuro em propriedades sob diferentes órgãos e grupos religiosos.

“Hoje é Waqf, amanhã serão as terras de Gurdwara, depois os templos … eles querem arrebatar a terra e entregá -la aos seus amigos”, disse ele.

O membro do TMC, Nadimul, condenou o relatório e disse que um projeto de lei para interromper a invasão das propriedades do WAQF foi retirado.

“Por um lado, eles dizem que querem salvar a terra de Waqf … Por outro lado, eles removeram essa fatura”, disse ele.

“Eu também era membro do comitê, a nota dissidente que demos foi escrita, foi censurada. O ministro disse que tudo foi feito de acordo com as regras. Eles devem dizer em que regra essas partes foram escritas ”, afirmou.

Haque disse que milhões de índios seriam afetados se o projeto se tornasse um ato. “Continuaremos a se opor à conta”. Sanjay Singh, da AAP, também membro do painel, disse que as regras não foram seguidas durante suas reuniões.

“Eu participei dos procedimentos. Tornou -se uma piada, aqueles que não estão interessados ​​eram chamados e nós, que éramos membros do painel, nossas perspectivas, nossa dissidência, nem fomos incluídos no relatório. É uma violação das convenções parlamentares ”, afirmou.

“Este é o começo para capturar terras de mesquitas e dargahs, a história não nos perdoará … o governo de Modi quer dar todas as propriedades a Adani e alguns capitalistas”, disse ele.

Mahua Maji del Jharkhand Mukti Morcha (JMM) ecoou o Sr. Singh.

“O governo está olhando para a terra de Waqf … isso acontecerá com outras religiões nos próximos dias”, disse ele.

O Congresso Pamod Tiwari disse: “Queremos todas as religiões no país.

“Alguns parlamentares da oposição levantaram objeções e disseram que suas notas dissidentes foram feitas. O relatório foi enviado, juntamente com o anexo. Na nota dissidente, se forem emitidos spray no comitê, que o presidente sente que não está certo, o presidente tem o poder de eliminar essas partes. Está escrito nas regras ”, disse ele em entrevista coletiva.

“É errado dizer que as notas de dissidência não estão incluídas no relatório”, acrescentou.