Guy Pearce comenta Kevin Spacey ‘atacando -o’ durante as filmagens confidenciais do

Guy Pearce compartilhou idéias sobre suas experiências trabalhando com Kevin Spacey no set de O confidencialrevelando novos detalhes sobre suas interações. Em uma entrevista recente, Pearce refletiu sobre como certos comportamentos ignoraram inicialmente, mas depois reconheceu sua importância e impacto.

Foi o que Pearce disse sobre o ator dos cartões.

O que Guy Pearce disse sobre Kevin Spacey?

Recentemente, Guy Pearce abriu sua experiência com Kevin Spacey enquanto filmava o confidencial. Falar sobre The Hollywood Reporter Awards Talk Podcast, Pearce ficou empolgado quando se lembrava de se sentir desconfortável no set devido ao comportamento de Spacey.

Pearce disse que não foi agredido sexualmente por Spacey. No entanto, ele se sentiu desconfortável trabalhando com Spacey. Ele descreveu Spacey como “extremamente charmoso”, mas também “agressivo” e admitiu ter sentido “assustado” às vezes. Pearce disse: “Mas eu era jovem e suscetível, e ele me atacou, sem dúvida”.

Naquela época, Pearce escovou as interações, mas o peso dessas experiências o atingiu anos depois. Ele lembrou -se de ter quebrado em 2017 quando as acusações contra Spacey surgiram no meio do movimento #MeToo. Ele compartilhou: “Eu quebrei e soluço, e não consegui parar. Eu acho que realmente percebi o impacto que aconteceu e como eu o desencadeei e como eu o havia arquivado ou bloqueado ou o que for.

Pearce já havia conversado brevemente sobre Spacey, referindo -se a ele como um “tipo prático” em uma entrevista de 2018. Nesta nova entrevista, ele conversou com mais franqueza, reconhecendo que, desde então, ele teve confrontos “feios” com Spacey. Embora inicialmente ele não quisesse se concentrar em suas próprias experiências, ele agora acredita que é importante ser honesto. Pearce disse: “Não quero que ele saia com quem sai com o dele”.

Spacey negou todas as acusações contra ele. Enquanto isso, Pearce está recebendo reconhecimento por seu papel no brutalista, ganhando uma indicação ao Oscar.