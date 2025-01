Há preocupações sobre obras de desenvolvimento em florestas para turismo

Os entusiastas da natureza expressaram preocupação com os planos propostos para o desenvolvimento de pontos turísticos em reservas florestais no distrito de Coimbatore, uma vez que estes pertencem a habitats críticos para os elefantes.

Na segunda-feira, o Ministro do Turismo de Tamil Nadu, R. Rajendran, visitou Kovai Courtallam, o templo Vellingiri Andavar em Poondi e o centro de ecoturismo em Baralikadu, no distrito, para avaliar as instalações para turistas e as perspectivas de obras de desenvolvimento. O Ministro anunciou planos para explorar o potencial de transformar Kovai Courtallam num destino de turismo de aventura.

No entanto, os entusiastas da natureza acreditam que os futuros trabalhos de desenvolvimento em Kovai Courtallam, na área florestal de Boluvampatti, terão um impacto potencial na vida selvagem.

“Boluvampatty é uma das cadeias florestais com boa vegetação e uma extensão considerável de florestas planas que são ideais para animais como elefantes. A maioria das áreas florestais em outras cadeias montanhosas são encostas e colinas. O fluxo turístico para Kovai Courtallam já está no auge”, disse um conservacionista que não quis ser identificado.

Da mesma forma, os conservacionistas sentem que outros trabalhos de desenvolvimento, como o turismo de aventura ao longo da margem do rio Bhavani em Baralikadu e Poochamarathur na cordilheira Karamadai, também causarão perturbações à vida selvagem. Segundo eles, os elefantes usam as margens do rio para atravessar do lado de Kerala em direção a Sathyamangalam através das cordilheiras Karamadai, Mettupalayam e Sirumugai, contornando a cordilheira Periyanaickenpalayam.

“As obras de desenvolvimento e o aumento da presença humana nas florestas ribeirinhas em ambos os lados do rio dificultarão a livre circulação dos elefantes selvagens e estes serão forçados a deslocar-se através da cordilheira de Periyanaickenpalayam. Já estão a ser relatados cada vez mais conflitos entre humanos e elefantes na área de Periyanaickenpalayam”, disse outro conservacionista.

No sopé de Velliangiri, o aumento da actividade humana já está a forçar os elefantes a desviarem-se para as aldeias vizinhas. Os elefantes também entram nos arredores do templo em busca de comida e restos.

“Os elefantes usam principalmente o sopé para atravessar a Divisão Florestal de Coimbatore. Os recursos florestais também são limitados devido à presença de espécies invasoras. Portanto, quaisquer planos para futuras actividades de desenvolvimento em habitats críticos para os elefantes devem ser abandonados”, disse um biólogo.