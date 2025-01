Zendaya e Tom Holanda O relacionamento tem sido objeto de fascínio entre os fãs desde que foram escalados juntos pela primeira vez em Homem-Aranha: De Volta ao Lar. Após anos de especulação, o casal confirmou oficialmente seu romance em 2021, tornando-os um dos casais mais queridos de Hollywood.

Veja há quanto tempo Zendaya e Tom Holland namoram e por que seu relacionamento privado, mas de apoio, continua a cativar fãs ao redor do mundo.

A história do relacionamento de Zendaya e Tom Holland

Zendaya e Tom Holland confirmaram seu relacionamento em 2021, após anos de rumores e especulações. O casal se conheceu em 2016, quando foram escalados como Peter Parker e MJ em Marvel’s Spider-Man: Homecoming. Embora a química na tela fosse inegável, os dois atores insistiram durante anos que eram apenas amigos (via Pessoas).

Os dois primeiros se cruzaram no set de Homem-Aranha: De Volta ao Lar em meados de 2016. A amizade deles floresceu rapidamente e eles começaram a aparecer nas redes sociais um do outro. A Holanda publicou um foto à beira da piscina com Zendaya em julho de 2016 e fizeram sua primeira aparição conjunta na capa de uma revista O repórter de Hollywood em novembro daquele ano. Os fãs começaram a especular sobre um possível romance, mas tanto Zendaya quanto Holland riram dos rumores.

Em meados de 2017, durante a turnê promocional de Homem-Aranha: De Volta ao Lar, as brincadeiras hilariantes do casal no tapete vermelho alimentaram ainda mais as especulações sobre namoro. Em julho daquele ano, uma fonte disse à People que eles começaram a “se ver” durante as filmagens. Ambos os atores, no entanto, negaram as acusações e Zendaya publicou um post no desconhecido (anteriormente Twitter) que ele não tirava férias há anos quando seus fãs sugeriram que viajassem juntos.

O vínculo estreito entre eles continuou a gerar rumores. As postagens de Holland no Instagram em 2018 e 2019, especialmente uma doce mensagem de aniversário para Zendaya, chegaram às manchetes. Apesar disso, os fãs vincularam os dois atores a outras pessoas. Rumores sugeriam que Zendaya namorou seu colega de elenco de Euphoria, Jacob Elordi, e Holland supostamente namorou a atriz Nadia Parkes.

Em julho de 2021, tudo mudou quando os dois foram fotografados aos beijos em um semáforo de Los Angeles, segundo Página seis. Este momento se tornou viral, confirmando efetivamente o relacionamento deles. Pouco depois, eles foram vistos visitando a casa da mãe de Zendaya, solidificando ainda mais o romance.

Depois que o beijo se tornou público, Zendaya e Holland começaram a reconhecer sutilmente seu relacionamento. Em setembro de 2021, a Holanda publicou um doce mensagem de aniversário para Zendaya, chamando-a de “Minha MJ”, ao que ela respondeu calorosamente. No final de 2021, o casal participou de eventos juntos. Na estreia em Londres de Homem-Aranha: No Way Home, Holland admirou Zendaya no tapete vermelho.

Em 2022, o casal apareceu junto em diversos eventos, incluindo um encontro romântico à noite em Nova York e um jantar aconchegante com a família de Holland em Londres (via ela). Eles continuaram a apoiar um ao outro em suas carreiras. Zendaya frequentemente visitava a Holanda durante sua apresentação no West End de Londres, enquanto Tom assistia às estreias de Zendaya em Dune.

Nas entrevistas, os dois atores se abriram sobre os desafios de manter um relacionamento privado sob os holofotes. Holland compartilhou que valoriza sua privacidade e evita assistir às estreias de Zendaya para garantir que a atenção permaneça nela. Zendaya, por sua vez, falou sobre a importância de proteger sua paz e aproveitar a vida sem esconder seu amor.

A história de amor deles continua a cativar os fãs, e cada aparição pública e postagem nas redes sociais oferece um vislumbre de seu relacionamento forte e de apoio.