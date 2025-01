Há rumores de que Barack Obama está divorciado e tendo um caso, ele escreveu uma mensagem para Michelle Obama, dizia…

América, AO VIVO – A cerimônia de posse de Donald Trump como presidente na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, está no centro das atenções do público. Não só a figura de Donald Trump está em destaque, como também o ex-44º presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, também não está fora de foco.

Barack Obama, que esteve presente sem a esposa, Michelle Obama, chocou o público. Sua presença fez com que rumores de divórcio entre Barack Obama e Michelle Obama fossem amplamente discutidos pelo público. Role mais, ok?

A ausência de Michelle do lado do marido reforçou ainda mais os rumores de que as coisas não iam bem em casa. Em mais de uma ocasião, Michelle também não foi vista acompanhando o marido no funeral do ex-presidente Jimmy Carter, no dia 9 de janeiro, por motivos de agendamento.

A questão do divórcio também se tornou cada vez mais popular depois que a figura de Jennifer Aniston também foi arrastada para as ruínas de sua segunda casa. Segundo a página do Times of India, essa relação não é novidade já que uma das capas de uma revista virou notícia sobre o romance entre o ex-presidente e a estrela da série FRIENDS com o título ‘A verdade sobre Jen e Barack!’. Ou em indonésio ‘A verdade sobre Jen e Barack!’.

No entanto, Jennifer Aniston negou essa questão quando estrelou o programa de variedades Jimmy Kimmel Show em outubro de 2024. Naquela época, Jennifer foi questionada sobre a veracidade da capa da revista, ela negou categoricamente.

Em meio a questões de discórdia entre Barack Obama e Michelle Obama, o ex-presidente foi visto postando uma saudação sincera de aniversário para Michelle, chamando-a de “o amor da minha vida”.

 Ex-presidente dos EUA, Barack Obama. Foto: Instagram.com/barackobama

“Feliz aniversário para o amor da minha vida, @MichelleObama. Você enche qualquer ambiente com calor, sabedoria, humor e graça e fica bem fazendo isso. Tenho muita sorte de poder viver as aventuras da vida com você. Eu te amo!” escreveu Barack Obama.

Por outro lado, um relatório radaronline disse que o relacionamento atual de Barack e Michell é como amigos em meio ao casamento em ruínas, depois que o casal foi atingido por rumores de um caso com Jenifer Aniston.

Eles viveram vidas cada vez mais separadas nos últimos anos, de acordo com o relatório, acrescentando que Michelle ficou chateada com os rumores de namoro entre seu marido e Jennifer Aniston.

“O casal está passando por momentos difíceis, não há dúvida disso. Seu casamento, antes sólido, tornou-se tenso e, pela primeira vez, eles estão lutando para acabar com seus problemas. a verdade é que eles são mais como amigos. Hoje em dia, a centelha do amor desapareceu e eles apenas cumprem as formalidades”, disse uma fonte.