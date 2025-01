Há rumores de que três jogadores são o alvo de Persebaya, incluindo Christian Rontini

Surabaia, VIVA- A janela de transferências de meio da temporada da Liga 1 está em andamento. Vários rumores sobre transferências de jogadores estão sendo discutidos atualmente. Incluindo rumores sobre possíveis novos jogadores que usarão o uniforme do Persebaya Surabaya na segunda metade desta temporada.

Leia também: Mercado de transferências: Madura United tem nomes de possíveis novos jogadores

De acordo com dados do Transfermarkt, há pelo menos três novos jogadores que Bajul Ijo estaria de olho. O nome do zagueiro filipino Christian Rontini é um dos jogadores que estariam em negociações.

Rontini está atualmente sem clube depois que o Madura United declarou oficialmente sua separação. Laskar Sape Kerrab afirmou que a união do clube com o Rontini durou apenas até ao último jogo da primeira jornada da Liga 1.

Leia também: 5 Lista dos artilheiros do Persebaya no meio da temporada

“A união de Christian Rontini terminará no final da primeira rodada com Laskar Sapeh Kerrab nesta temporada.

“Este jogador filipino aumentará seus minutos de jogo em seu novo porto”, disse a CEO da PT PBMB, Annisa Zhafarina, em comunicado.

Rontini começou sua carreira na Liga 1 com o Persita em 1 de julho de 2023. Ele então vestiu o uniforme do Madura United em 23 de julho de 2024 e registrou apenas sete partidas por este orgulhoso time do Madurase. Seis dos jogos foram na Liga 1.

Leia também: Manchester United confirma transferência rápida de janeiro: carteira seca!

Além de Rontini, há rumores de que o meia-atacante português Vitor Barata também estará no Persebaya. O jogador pertencente ao Persibo Bojonegoro tem valor de mercado de IDR 2,17 bilhões. Nesta temporada, o jogador de 28 anos disputou 11 partidas e marcou um gol.

Persibo Bojonegoro foi o primeiro time de Barata em sua carreira na Indonésia. Além de meia-atacante, Barata também pode atuar como ponta esquerda e direita.

O terceiro jogador que supostamente reforçará o Persebaya é o defesa-central do Bekasi FC, Renan Alves. O jogador de 32 anos disputou 12 partidas nesta temporada. Porém, Persebaya terá que competir com Barito Putera, que também há rumores de interesse em garantir a contratação do jogador brasileiro.

O técnico do Persebaya, Paul Munster, admitiu após o jogo contra o Bali United que precisava de novos jogadores. Estes jogadores são necessários para reforçar a profundidade da equipa para a segunda parte da Liga 1.