Yakarta, vivo -A aparência de Hanguah Jacarta nas três primeiras semanas do IBL 2025 parecia promissor com três vitórias de quatro jogos, onde uma de suas chaves para o sucesso foi a existência do Natal de Rakeem, o filho da lenda do basquete mundial Michael Jordan, no Área de pintura.

Citado na página IBL em Yakarta na quarta -feira, a contribuição de Natal para Hangtuah até agora no IBL 2025 é muito significativa.

Com uma média de 19,0 pontos, 10,8 rebotes e 1,5 assistências por jogo em 29,8 minutos de jogo, e se tornaram os segundo pontos mais panorâmicos da equipe após o Adonys Henríquez. No entanto, do lado dos rebotes, o Natal levou como jogador com a maioria das incisões.

O Natal, que uma vez defendeu o Indiana Pacers na NBA, agora se tornou um importante pilar de Hanguah. Esse ano de 32 anos tem um relacionamento especial com a lenda da NBA, Michael Jordan, porque ele é filho da ex -estrela do Chicago Bulls.

O Natal casou -se com Jasmine Jordan, filha de Michael Jordan, e foi abençoado com um filho chamado Rakeem Michael Christmas.

A corrida de Natal de Rakeem na NBA ocorreu brevemente com o Indiana Pacers na temporada 2015-16 e 2016-17. Depois disso, ele continuou sua viagem profissional nas ligas internacionais, incluindo a Austrália e a Europa, antes de finalmente se juntar a Hanguah Yakarta.

Fora do campo, a vida pessoal de Natal também chamou a atenção. Além de Jasmine Jordan, sabe -se que ele tem um filho do influenciador do Instagram, Ariel Ramage.

No entanto, o relacionamento de Natal com Michael Jordan raramente expôs a mídia. Uma vez em uma entrevista, o Natal revelou que ele frequentemente discutia com a Jordânia em casa, especialmente sobre sugestões e conselhos para jogar basquete. (Formiga)