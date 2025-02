Há uma filosofia interessante por trás da atração de 40 metros do dragão no gá

Pontianak, vivo – Depois de celebrar o Ano Novo Chinês em 29 de janeiro de 2025, a comunidade chinesa celebrará a celebração de Cap Go Meh como o culminar das celebrações do Ano Novo Chinês. Essa tradição se tornou uma parte inseparável da vida do povo de Pontianak, West Kalimantan, que reflete harmonia e diversidade na cidade.

Leia também: Participe do Cap Go Meh 2025 Festival em Singkawang, Gibran enfatiza o espírito da unidade na diversidade

Este ano, Pt Etaka Babe Indonésia através do Campeão de Laticínios Apoia a Celebração de Cap Go Meh 2576 em Pontianak, que ocorreu de 6 a 12 de fevereiro de 2025. Como parte desse apoio, o Dairy Champ apresenta um dragão de 40 metros cuja atração será entregue pelo Sinar Berkah Dragon Group.

Esse apoio está de acordo com o compromisso de Asahi como holding de incentivar a sustentabilidade, enquanto fortalece o espírito da união nessa tradição significativa. Também reflete a dedicação a promover fortes laços com as comunidades locais por meio de várias atividades úteis, comemorando e preservando as tradições que nos unem.

Leia também: A celebração do boné meh na cidade de Jambi foi animada, houve Dewi Kwan Im e Kera Sakti

“Estamos muito felizes em poder colaborar com a comunidade chinesa na Indonésia, especialmente em Pontianak, pela primeira vez. É uma honra fazer parte da celebração de Cap Go Meh 2576. Em ética, respeitamos a diversidade cultural como Um ativo valioso que deve preservar, especialmente através da tradição e das celebrações.

 Naga Berkah Berkah Champ

Leia também: Atenda à celebração de Cap Go Meh, Wamendagri Bima Arya Puji Tolerância na cidade de Singkawang

Eles não apenas têm um dragão de 40 metros -uma série de produtos também são doados como suporte para empresários locais de MSME que participaram do bazar culinário. O campeão de laticínios, feito de uma combinação de leite desnatado e soro de leite, apresenta um sabor cremoso perfeito, por isso é a primeira opção para criar receitas especiais em alimentos e bebidas.

Cap Go Meh 2576 Este ano está cheio de várias atividades culturais e artes culturais interessantes. A partir da instalação de lanternas, apresentações de dança de dragões e leões, danças tradicionais, parada de Tatung, para bazares culinários e produtos MSME. Esta celebração não apenas fornece entretenimento para a comunidade, mas também abre oportunidades econômicas para empreendedores e comerciantes locais.

“Orgulho para nós pode realizar a atração da arte do dragão ao longo de 40 metros. Agradecemos ao Dairy Champ por aplaudir o Cap Go Meh 2576 Evento em Pontianak. Além de preservar a cultura, na filosofia dos chineses, o dragão é a encarnação do Os deuses que se acredita purificam e permanecem longe dos espíritos malignos, para que possam proteger os cidadãos do desastre e as más influências “, disse o fundador. do Sinar Berkah Dragon Group, Fery.

A celebração do Cap Go Meh em Pontianak tem sido uma agenda anual de turismo que atrai a atenção para turistas locais e estrangeiros. Com esse apoio, espera -se que este evento continue crescendo e se torne um dos ícones culturais que são conhecidos cada vez mais em todo o mundo. “Esperamos que o apoio a esta celebração possa oferecer grandes benefícios à comunidade, especialmente para manter e promover a cultura chinesa. Além disso, este evento também é um fórum para empresas multiploduct, culinária, mipyme e criativa para introduzir e comercializar seus produtos para o público para o público mais amplo “, concluiu Dodi.