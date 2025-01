Haberman diz que sentença de silêncio não reduzirá ameaça de retaliação: Trump está ‘muito zangado’

A analista política da CNN, Maggie Haberman, disse que a sentença do presidente eleito Trump pode terminar num debate público sobre acusações criminais em Nova Iorque.

“Ele está muito zangado com este caso em particular. E ele pode decidir que quer algum tipo de demonstração de luta contra isso”, disse Haberman durante uma aparição na sexta à noite no“A sala de situação.”

“Acho que só saberemos daqui a dois dias ou mais”, acrescentou.

Trump deve comparecer ao tribunal em 10 de janeiro, perante o juiz Juan Merchán, após sua condenação por um júri na primavera passada.

O ex-presidente há muito afirma que os procuradores o perseguiam através de uma “farsa fraudulenta” em busca de vingança pelo seu sucesso político. A imunidade presidencial o protegeu de sentenças federais devido à sua preservação por atos cometidos durante o mandato, mas as isenções legais não se aplicaram ao caso de Nova York, que destacou o comportamento de Trump antes de seu papel como comandante em chefe.

Isto ocorre no momento em que Trump prometeu retaliação contra alguns dos seus oponentes políticos assim que assumir o cargo, nomeadamente a ex-deputada Liz Cheney (R-Wyo.), que desempenhou um papel de liderança na comissão do Congresso que investigou a insurreição do Capitólio em 6 de janeiro. , 2021. algo que alguns legisladores dizem que Trump encorajou.

Trump disse que Cheney violou a lei ao revisar suas ações e deve ser responsabilizado.

“Liz Cheney pode estar em apuros com base nas evidências obtidas pelo subcomitê, que afirma que ‘Liz Cheney provavelmente violou inúmeras leis federais, e essas violações deveriam ser investigadas pelo FBI’”, escreveu Trump em um comunicado de dezembro. 18 postagens no Truth Social.

A Casa Branca considerou perdões preventivos para os críticos de Trump, incluindo Cheney, o que dividiu os democratas.

