Habib Khanif tornou -se vítima de Begal, Asn Kutim Party para manter a vida de Cristiano Ronaldo

Yakarta, vivo – O caso de sequestro com a vítima de Habib chamado Khanif Assidiqi se tornou a notícia mais popular Viva.co.id canal notícias. Nesse caso, a polícia rapidamente se mudou para prender 4 autores.

Depois, há também notícias sobre o Razman Arif Nasuity e os advogados de M. Firdaus Oiwobo visitaram a Suprema Corte (MA) e pediram desculpas após o congelamento da lei do juramento do advogado.

Então, o viral nas redes sociais é um vídeo que mostra o suposto aparato civil do Estado (ASN) em uma das agências do governo local para dançar e realizar ações Saweran. A partir das informações que circulam, suspeita -se que o local da gravação de vídeo estivesse no Escritório de Obras Públicas e Planejamento Espacial (PUPR) do governo da Regency Kutai Oriental.

Além disso, houve uma resposta do palácio relacionada às manifestações dos alunos com o dosl de ‘Indonésia escura’.

Finalmente, há segurança policial em relação à chegada do mega estrela Cristiano Ronaldo, também conhecido como CR7 à Indonésia, precisamente à área de Kupang, East Nusa Tengara (NTT).

Cinco notícias populares ao longo de terça -feira, 18 de fevereiro de 2025, podem ler novamente e resumidas em Arredondamento Sob este:

1. O juramento da defesa de MA, Razman e Firdaus estão se refugiando sob as axilas da organização ‘Advokat

 Razman Nasution e sua equipe jurídica chegaram à Suprema Corte para pedir desculpas

A Nasuidade Razman Arif e M. Fredous Oiwobo chegaram à Suprema Corte (MA) na segunda -feira à tarde, 17 de fevereiro de 2025.

Sua chegada foi transmitir um pedido de desculpas sobre o incidente que ocorreu no Tribunal Distrital de North Yakarta em 6 de fevereiro.

Eles também esperavam levar em consideração o Supremo Tribunal sobre o congelamento da ata do juramento dos defensores que fizeram Razman e Firaus não poder mais ter uma carreira no mundo dos advogados.

2. Habib Khanif tornou -se vítima de um grupo sádico de mentiras no gading de Kelapa, 4 autores foram presos

Um Habib chamado Khanif Assidiqi tornou -se vítima de uma gangue sádica armada afiada que agiu na alta passagem de Sedayu, Kelapa Gading, North Yakarta. O incidente foi experimentado pelas vítimas que chegaram em casa do trabalho que viajavam em uma motocicleta na noite de segunda -feira, 13 de fevereiro de 2025.

O chefe de polícia de Kelapa Gading, Kompol Hecto Hynoko Putra, explicou que o incidente começou quando a vítima cruzou o passo alto. No entanto, a vítima foi espremida por um grupo de autores que montaram motocicletas com armas nítidas de hoces.

A vítima que foi coletada caiu. Um dos autores com crianças ameaçou a vítima de não lutar.

3. ASN KUTIM ASNIK VIAL PARTE NO MADEIRO DA CHAMADA DE Eficiência Orçamentária, o Regent abre a voz

 Asn di kutim é divertido de dançar na mesa e

 Ministro das Finanças da República da Indonésia, Paseteto Hadi Foto: Viva.co.id/rahmat Fatahillah Ilham

O Ministro de Estado, Paseteto Hadi, falou sobre a manifestação intitulada #INONSIAGELAP, que foi mantida por vários elementos de estudantes na estátua de Arjuna Wijaya, Central Yakarta, na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.

Pasety disse que ficou surpreso com a hashtag ‘Dark Indonésia’ ressoou pelos alunos da manifestação. Porque, de acordo com ele, a Indonésia está em boas condições.

“Este é o nome da liberdade de expressão, mas por favor, não volte ao que realmente está. Onde?, 2025.

5. Preparação para a polícia cuida da vida de Cristiano Ronaldo quando ele visita Kupang

 Jogador da equipe nacional de Portugal Cristiano Ronaldo Foto: Hendrik Schmidt/DPA via AP

A Polícia Regional de Nusa Tenggara (NTT) garantiu que a segurança em sua área estava relacionada à chegada da estrela do futebol de Cristiano Ronaldo ou do CR7 familiarmente conhecido.

A segurança endurece no aeroporto El Tari Kupang para outros lugares que serão visitados pelo CR7. Isso foi revelado pelo chefe de relações públicas da polícia regional da NTT, o comissário de polícia Henry Novika Chandra.

“Polda recebeu uma carta do NTT PSSI Asprov sobre a certeza da chegada do CR7 e das atividades enquanto estava na cidade de Kupang”, disse ele, na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

