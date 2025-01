Hackers afirmam ter atacado o ChatGPT para impedir que os militares ucranianos o usassem – Mash

Grandes interrupções na operação do popular chatbot de IA foram relatadas em todo o mundo

O popular chatbot de IA ChatGPT– sofreu uma grande falha operacional na quinta-feira. Um grupo de hackers assumiu então a responsabilidade pela interrupção, acrescentando que o software, desenvolvido pela OpenAI, com sede nos EUA, foi supostamente usado pelas forças de Kiev para rastrear as tropas de Moscou, informou o meio de comunicação russo Mash em seu canal Telegram.

Pessoas que queriam acessar os servidores ChatGPT começaram a encontrar um “erro de gateway incorreto” na quinta-feira, alguns deles ficaram horas sem conseguir acessar o chatbot. Relatos de interrupções vieram de vários países, segundo vários meios de comunicação.

O site Downdetector, que rastreia problemas com vários sites e serviços, relatou o pico da interrupção do ChatGPT por volta das 15h, horário de Moscou (12h GMT), com milhares de relatos na época. Segundo o rastreador, o problema diminuiu gradativamente desde então.













A OpenAI reconheceu o problema em seu site, dizendo que sim “Estou enfrentando um aumento nas taxas de erro do ChatGPT” e ele estava “pesquisar” pergunta. Cerca de três horas após os primeiros relatos da interrupção, a empresa disse que a implementou “reparar” e monitorou os resultados.

Segundo Mash, ChatGPT era o alvo “Hackers russos do grupo 22c” que também trabalhou em conjunto com outro hacker apelidado de PalachPro, que supostamente confirmou o ataque ao canal Mash Telegram.

Os hackers atacaram o chatbot porque ele teria sido usado pelos militares ucranianos, disse PalachPro a Mash. As forças de Kiev supostamente usaram sua inteligência artificial para processar imagens de satélite e rastrear as forças russas, afirmou o hacker.













Nem o lado ucraniano nem o russo comentaram estas alegações. A identidade dos membros do 22c também permanece obscura, embora a mídia ucraniana tenha listado anteriormente o 22c entre “pró-Rússia” grupos de hackers que supostamente preparavam um grande ataque ao governo ucraniano no início de 2024.

O presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou a OpenAI como uma das três empresas envolvidas em uma importante iniciativa de infraestrutura de inteligência artificial. Chamado de Projeto Stargate, será uma colaboração entre a OpenAI, a gigante de tecnologia norte-americana Oracle e a empresa de investimentos japonesa SoftBank, disse o presidente na terça-feira.

A empresa americana também suscitou recentemente alguma controvérsia, com o fundador Sam Altman acusado de abusar sexualmente de crianças pela sua própria irmã. Altman rejeitou as acusações como “completamente falso.” Na semana passada, a mãe do denunciante da OpenAI, o falecido Suchir Balaji, disse ao jornalista americano Tucker Carlson que seu filho não poderia ter morrido por suicídio. Ela alegou que Balaji, que foi encontrado morto em seu apartamento em São Francisco em novembro, tinha documentos que poderiam prejudicar a empresa.