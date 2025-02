Hady Refal se lembra do momento em que eu tinha 5 anos, mas não estava pronto para me casar

Yakarta, vivo – O ator refal Hady se tornou o ator principal do filme que a fita nunca foi a hora do diretor Hanung Bramantyo. A referência atua como um escritor chamado Daku Ramela. Além do refino, o filme também está estrelando Nadya Arina, Carissa Perusset, Rangga Nattra, para a atriz da Malásia, Mira Filzah.

A fita de filme nunca foi a tempo contando a história de Daku Ramela (Refal Hady) que namorava por cinco anos com Nadya (Nadya Arina). No entanto, eu não estava pronta quando os pais de Nadya pediram que o relacionamento fosse imediatamente inaugurado ao nível do casamento. Mova -se ainda mais.

Depois disso, eu conheci e me apaixonei por Anya (Carissa Perusset). O mesmo problema estava presente, renunciei quando Anya pediu que ele inaugurasse o relacionamento. Não pare por aí, eu me encontrei com o Dr. Sarah (Mira Filzah) que cuidou cuidadosamente de minha mãe Daku (Dewi Irawan). As sementes do amor crescem. Amará Daku e Sara na linha do tempo certa?

https://www.youtube.com/watch?v=9ayrr4ellnc

Durante uma conferência de imprensa, Refal Hady me disse que havia uma história de vida semelhante à que Daku experimentou no filme que a fita nunca passou a tempo. O refino admitiu que ele estava namorando há cerca de cinco anos.

Mas naquela época, Refal sentiu que eu não estava pronto para me casar até que a história de amor finalmente fosse quebrada. Pouco tempo depois de quebrar com Refal, a mulher que se tornou uma ex -amante de referência se casou com outro homem.

“Aqui também há um relacionamento, também deixei cinco anos com mulheres, e sinto sem preparação e é finalmente casado”, disse Refal Hady na área de Yakarta, na segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025.

Refal sentiu -se “deu um tapa” com o papel do Daaku que ele interpretou. Ele sentiu que era verdade que estava na fase da vida como eu.

“Eu me destaquei comigo, como realmente ao meu redor, e uma vez que eu estava nessa fase. Todo homem deve ter medo de compromisso, não pronto não para o relacionamento dele, mas por si mesmo, a pergunta por si mesmo”, disse Hady Refal.

Naquela ocasião, Refal Hady também alegou falar com Hanung Bramantyo sobre o processo de explorar o papel de Daku.

“Do lado do autor, muitos perguntam a mais Hanung, como é o tipo de cérebro, a perspectiva é muito ampla e o instinto é forte”, disse Refal Hady.

O filme nunca chega a tempo de transmitir oficialmente cinemas no país a partir de 13 de fevereiro de 2025.