Hailey Bieber segura a bolsa Mrs. Bage de Bieber em meio a rumores de divórcio de Justin Bieber

hailey bieber Ela parece ter respondido indiretamente aos rumores de divórcio com uma sacola. Em uma postagem recente no Instagram, a modelo foi vista segurando uma bolsa que dizia orgulhosamente “Sra. Bieber”. Esta parece ser a sua maneira de abordar as especulações sobre seu casamento.

Aqui estão mais detalhes.

Hailey Bieber compartilha foto da bolsa em meio a rumores de divórcio de Justin Bieber

Em meio a rumores sobre o relacionamento deles, Hailey Bieber abordou sutilmente as especulações em andamento em torno de seu casamento com Justin Bieber com a foto de uma sacola. Após o recente esclarecimento de Justin Bieber, onde ele revelou que sua história havia sido hackeada e não foi ele quem deixou de seguir sua esposa, Hailey Bieber respondeu à sua maneira. O modelo e fundador da Rhode compartilhado Uma foto dela mesma segurando um pufe LL onde se lia “Sra. Bieber”, um claro aceno ao relacionamento deles.

A confusão começou quando os fãs perceberam que o cantor de “Peaches” havia deixado de seguir sua esposa. No dia 21 de janeiro, Justin Bieber acessou o Instagram Stories para explicar o acidente. Ele revelou que alguém acessou sua conta e deixou de seguir Hailey sem seu conhecimento. Ele escreveu: “Alguém acessou minha conta e deixou de seguir minha esposa. S— está matando Suss aqui. Este esclarecimento veio depois que surgiram rumores de divórcio após o incidente.

Poucos dias antes desse acidente, os Biebers compartilharam um passeio aconchegante de patinação no gelo em 18 de janeiro. A estrela pop também gravou uma homenagem sincera à sua esposa, chamando-a de “a melhor mulher que já conheci e que conhecerei”. Apesar dos rumores persistentes sobre seu relacionamento, incluindo o último drama nas redes sociais, o casal permaneceu praticamente imperturbável.

Embora o fundador da Rhode tenha feito sua declaração com uma simples postagem no Instagram, está claro que o casal está longe de ser perseguido pela especulação online. O casal também tem focado no crescimento da família, com o nascimento do primeiro filho, Jack Blues Bieber, em agosto de 2024.