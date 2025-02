Hamas, “adiando a libertação de prisioneiros ameaça o cessar -fogo”

O Hamas condenou a decisão israelense de adiar a liberação de 600 prisioneiros palestinos em tempo indeterminado e afirmou que, dessa maneira, ele havia colocado em risco a liderança. As milícias palestinas se referem aos mediadores porque empurram Israel para que seja como concordou. O Hamas também nega as acusações com as quais Israel justificou o adiamento, publicando cerimônias “humilhantes” para reféns israelenses: “A cerimônia do suprimento dos prisioneiros não inclui nenhum insulto, mas, em vez disso Hamas, citado Al Jazeera.

O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu disse hoje que a libertação dos prisioneiros palestinos, de acordo com o incêndio na faixa de Gaza, será adiada até que o Hamas termine as “cerimônias humilhantes” com Israel “reféns.

“Foi decidido adiar o lançamento de terroristas planejados ontem até o lançamento dos próximos reféns sem cerimônias humilhantes”, disse Netanyahu em comunicado com referência à liberação de seqüestradores israelenses e islâmicos transmitidos, e transmitiu o movimento islâmico na enciclica palestina. Os últimos seis reféns ao vivo da primeira fase do Acordo de Ceasefire foram divulgados ontem: dois no palco estabelecido pelo Hamas em Rafah, três no outro em Nuseirat e um autorizado Cruz Vermelha. Quando Omr Shem Tov se levantou no palco por 22 anos, o Hamas Roomman disse para ele beijar dois militantes armados na cabeça e no rosto cobertos de kefiah. E ele fez isso, ele estava ciente do show secular em que participou. A mídia israelense enfatizou que “não poderia fazer mais nada: era a ordem dos terroristas”.

Os tanques do Exército Israel destacaram na Cisjordânia e expandiram a operação em andamento contra o terrorismo na área de Jenin: é a primeira vez desde a operação “defensiva” de 2002, que o IDF de tanques opera na Cisjordânia. Soldados Brigada de infantaria nua e unidade de comando de Duvdevan, escreve o Times de Israel, lançou operações em várias aldeias perto de Jenin nesta manhã, diz o exército. Ao mesmo tempo, o pelotão de 188. A mídia palestina publicou fotos que mostram três tanques na área.

O exército israelense confirmou que havia realizado ataques aéreos no sul do Líbano, alegando que um dos objetivos era um local militar de Hezbollah contendo equipamentos de lançamento e outras armas e onde as atividades de grupos terroristas foram identificados. Os tempos de Israel escrevem. A IDF afirma que a atividade do Hezbollah no local é “uma violação de acordos entre Israel e Líbano”. O Exército também influenciou vários outros lançadores de Hezbollah no sul do Líbano, “que representavam a ameaça aos civis israelenses”.

Ontem:



Os últimos seis reféns ao vivo da primeira fase do contrato foram publicados em Gaza. Dois no palco criado pelo Hamas em Rafah, no sul de Striskia, três em Nuseirat, no centro do enclave, enquanto o beduíno israelense hisham al-Sayed foi confiado à Cruz Vermelha das “cerimônias” com “cerimônias” música , bandeiras e militantes armados com “respeito à família árabe” Milhares de pessoas se conheceram, como nas outras seis voltas para olhá -las e continuar seus telefones celulares. Também no sábado, mães e pais trouxeram seus filhos e adolescentes para ajudar na chuva.

Omr Shem Tov, 22 anos, subiu ao palco em Nuseirat, um magro, sorridente e feliz em ver a luz, o cinegrafista do Hamas disse para ele beijar dois militantes armados com o rosto coberto com a cabeça e o fizeram. Ciente do show secular em que ele participou. A mídia israelense enfatizou que “eles não podem fazer mais, era a ordem dos terroristas”. 22 -Year -old -E voltou a Israel junto com este Shiam, Omar Wenkert e Elia Cohen após 505 dias nas mãos do Hamas em Gaza. Enquanto Avera Mengista, a origem etíope israelense e Hisham, ambos com problemas mentais, entraram voluntariamente na pista em 2014 e 2015.

Shem Tov, Wenkert e Cohen foram levados para o refém ao Festival de Música de Nova, 7 de outubro de 2023, e não faziam parte do exército. O Hamas, no entanto, considera homens israelenses com menos de 50 anos de idade como soldados e a libertação os levou a serem verdes militares unificados. Quanto a Shoham, um cidadão israelense, ele foi sequestrado ao visitar a família de sua esposa em Kibutz Beeri.

A libertação de seis israelenses ocorreu depois que o Hamas devolveu o corpo Shiri Bibas, mãe de dois filhos Kfir e Ariel à noite, cujo corpo teve que ser entregue na quinta -feira. Em vez de seu lugar em um caixão preto silencioso, eram os restos de uma mulher palestina. O diretor da medicina israelense de Istito, Chen Kuge, disse que Shiri foi morto, exceto que os remanescentes estavam bombardeando ferimentos. “Encontramos o abismo da maldade e da raiva que não imaginamos”, disse ele.

O Hamas acusou Israel de mentir. Shiri e crianças foram sequestradas pelo grupo terrorista de Kataib al-Mujahideen, não do Hamas.

Para Jerusalém, a incapacidade de devolver o corpo aos tempos planejados foi uma violação do acordo, o que levou à libertação de 602 prisioneiros palestinos, dos quais 108, que servem penas prolongadas, a maioria deles condenou sua prisão perpétua pelos ataques e assassinato dos israelenses. Outros 444 cidadãos de Gaza são presos durante a guerra e classificados como “não participando dos combates”, bem como 23 menores e uma mulher que ocorreu desde 7 de outubro de 2023. Não apresenta prisioneiros palestinos.

O primeiro -ministro israelense, Benyamin Netanyahu, convocou uma consulta de segurança na noite de sábado, o que diz respeito à libertação dos palestinos e à conclusão da primeira fase da recuperação de reféns falecidos permaneceu nesta fase do acordo. “Não esqueceremos e não perdoaremos”, disse ele em comunicado público. Lembre -se de que 192 reféns foram trazidos para casa. Dos quais 147 vidas e 45 falecidos. 63 reféns ainda são prisioneiros em Gaza. Segundo estimativas, existem apenas 27 vivos e devem voltar para casa na segunda fase do contrato na lista de 33 concluídos hoje.

