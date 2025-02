A fonte do Hamas disse que três reféns serão lançados amanhã, incluindo um americano: a mídia israelense relatando isso citando a Reuters. Em um relatório sobre uma conta de telegrama referida ao grupo da jihad islâmica, o grupo diz que libertará os sequestrados: pode ser o Sasha Trufanov israelense-russo, mas não há confirmação.

A lista de nomes enviou o Hamas ao Israel através de intermediários do Catar e do Egito e inclui Aleksanddr (Sasha) Trufanov, (29 anos), Saguy Dele-Hen (36 anos). Yair Horen (46 anos). Isso foi anunciado pelo primeiro -ministro Benyamin Netanyahu. A lista foi recebida por Israel

A Cruz Vermelha disse nesta manhã que a última rodada, na qual três prisioneiros israelenses foram libertados, enfatizou a “necessidade urgente” de seus funcionários para obter acesso ao seqüestro.

A fonte próxima ao governo saudita é conhecida, enquanto Riad sediará o cume 5 países árabes 20. Fevereiro para criar uma resposta conjunta ao plano de Donald Trump para esvaziar o cinturão de seus habitantes e reconstruí -lo sob controle americano.

A cúpula conectará o líder da Arábia Saudita, Egito, Catar, Emirados Árabes e Jordânia, alguns dias antes do planejado em 27 de fevereiro no Egito. De acordo com a mesma fonte, a reunião de Riad repetirá a recusa de “realocação da população de Gaza” e sua “transferência” fora deste território. Na cúpula, o presidente do Escritório Nacional Palestino de Mazen ou seu primeiro -ministro Mohammad Mustafa também participará.

Trump propôs colocar Gaza sob controle dos Estados Unidos e excluir os moradores e convertê -lo em “Blue Costa del Middle Oriente”, onde os palestinos não poderiam retornar. Os países árabes expressaram por unanimidade a rejeição do plano que garante o reparo dos habitantes da faixa principalmente na Jordânia e no Egito.

Ontem, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que os EUA estão abertos aos projetos dos países árabes em Gaza, de acordo com o Plano Trump, e espera discutir essas idéias durante a jornada programada para a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Israel.

