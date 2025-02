Um aviso ocorre depois que o grupo publicou três reféns israelenses realizados no enclave

High Hamas Oficial alertou que uma trégua frágil em gaze estava em perigo “colapso,” Agence France-Pressa (AFP) relatou no sábado. O grupo militante acusou Israel de não ser capaz de apoiar suas obrigações com uma trégua que parou de intensa luta no enclave palestino há quase três semanas.

Um incêndio lateral que Catar, Egito e agora pretendia ocorrer em três etapas. Durante a primeira fase, o Hamas lançará 33 reféns, incluindo crianças, soldados, feridos e doentes, em troca de 1.904 palestinos fechados pelas autoridades israelenses.

No sábado, 183 detidos palestinos foram libertados nas prisões israelenses, enquanto o Hamas libertou os três prisioneiros israelenses que ele mantinha em Gaza. Jerusalém ocidental descreveu um olhar torturado três hoje postado como hoje “Chocante.”













Basem Naim, membro do Bureau Político do Hamas, disse que o grupo não pediu um retorno à luta, mas alertou que os procedimentos de Israel poderiam colocar em risco a trégua. “Voltar à guerra certamente não é o nosso desejo ou nossa decisão”. ele disse, acrescentando que Israel “Atraso e falta de compromisso com a implementação da primeira fase … eles certamente exibem esse acordo de perigo e, portanto, podem parar ou derrubar”.

Naim também pediu aos países árabes que não reconhecessem Israel. “Convidamos todos os países árabes, e os atualmente normalizados, e aqueles que consideram a normalização, a se retirar”, “” Ele disse.

Agora eles estão tentando fazer com que a Arábia Saudita normalize relacionamentos com Israel por anos. Em seu discurso inaugural, Trump falou sobre o desejo de ver as relações oficiais entre os dois, referindo -se aos acordos de Abraão. O contrato com os Estados Unidos, anunciado em 2020 durante o primeiro mandato de Trump, normalizou as relações entre Israel com Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e o Marrocos. Acordos foram focados na promoção “Relações amigáveis ​​entre estados”, fim “Radicalização”, IA “Cultura da paz” através “Diálogo intercultural”.













Em um discurso na Assembléia Geral da ONU em setembro de 2024, o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu também disse que ele também disse que “O acordo de normalização entre a Arábia Saudita e Israel parecia mais de perto do que nunca” Antes da guerra em Gaza, que começou em outubro de 2023, ele trouxe Riyadh para fazer seu esforço.

No início desta semana, em um briefing compartilhado com o primeiro -ministro israelense, o presidente dos EUA, Donald Trump, lançou a idéia de que Washington tinha enclave. Ele também sugeriu a realocação dos palestinos do lado de fora de Gaza, que serão pagos pelos países vizinhos. Perguntado se os sauditas queriam o estado palestino em troca de reconhecer Israel, Trump respondeu: “Não, não.”

Riyadh, desde então, confirmou sua opinião de que não entraria em relações com Israel sem independência da Palestina: “O Ministério das Relações Exteriores confirma que o reino da Arábia Saudita é firmemente e inabalável sobre o estabelecimento do Estado Palestino”.