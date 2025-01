Hamas diz que os próximos reféns serão libertados em 25 de janeiro, conforme planejado

O Hamas disse na segunda-feira (20 de janeiro de 2025) que libertaria os reféns detidos em Gaza no sábado, depois que um oficial do grupo militante palestino disse que eles seriam libertados um dia depois do esperado.

O Hamas deverá libertar mais de 90 reféns nas próximas semanas, como parte de um complexo acordo de cessar-fogo alcançado com Israel este mês, que poderá encerrar a guerra de 15 meses em Gaza.

O grupo militante disse em comunicado que o próximo grupo de reféns seria libertado no sábado em troca de prisioneiros palestinos e detidos detidos por Israel.

Anteriormente, Nahed Al-Fakhouri, chefe do escritório de mídia dos prisioneiros do Hamas, havia dito que os reféns seriam libertados no domingo. Esperava-se que o Hamas libertasse quatro reféns israelenses no sábado, sete dias após a entrada em vigor do cessar-fogo.

Um alto funcionário israelense, que falou sob condição de anonimato, reagiu à declaração de Al-Fakhouri dizendo Reuters O prazo para a libertação dos reféns terminava no sábado.

Este mês, Israel e o Hamas concordaram com um cessar-fogo em três fases que poderia pôr fim à guerra de 15 meses em Gaza. O cessar-fogo entrou em vigor no domingo e o Hamas libertou três reféns israelenses. Israel também libertou prisioneiros e detidos palestinos.

O acordo de cessar-fogo descreve uma fase inicial de cessar-fogo de seis semanas e inclui a retirada gradual das forças israelitas da Faixa de Gaza e a libertação de reféns feitos pelo Hamas em troca de prisioneiros palestinianos detidos por Israel.