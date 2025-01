“Hamas e Jihad islâmica lançarão Arbel Yehuda na sexta -feira”, 24 horas antes da terceira rodada

A fonte “alta” disse à Sky News Arabia que “o Hamas e a Jihad Islâmica concordaram em libertar Arbel Yehud 24 horas antes da terceira rodada no próximo sábado”. Segundo a fonte, “Arbel será libertado em troca do lançamento de 30 palestinos condenados à prisão perpétua e à abertura do corredor Netzarim”. Os mediadores foram informados sobre esse novo aplicativo.

Os trabalhadores humanitários em Gaza afirmam que Israel impede dezenas de milhares de palestinos deslocados de retornar ao norte da zona. O acordo assinado em Doha entre o Hamas e Israel define o download das IDF em parte do corredor Netzarim, mas não entrar no refém civil de Arbel Yehud bloqueou a oportunidade para as pessoas deslocadas retornarem ao norte. Além disso, o Hamas não forneceu uma lista de reféns que devem ser lançados nesta fase e que ainda estão vivos.

A presidência palestina definitivamente rejeita e condena qualquer plano ou projeto destinado ao deslocamento do povo palestino da zona de Gaza “, que representa uma clara violação das linhas vermelhas que alertamos constantemente”. Isso foi anunciado pelo Departamento de Governo Nacional da Palestina. “Enfatizamos que o povo palestino nunca deixará seu país.

Nosso povo não deixará sua terra natal ”, disse a presidência, expressou a gratidão do Egito e da Jordânia, pedindo que o presidente Donald Trump continuasse seus esforços para fortalecer o cessar -fogo.

Pelo menos 22 mortos no sul do Líbano, cessar -fogo em perigo



Depois de dois meses, o sul do Líbano se aquece novamente. Segundo o governo de Beirute, pelo menos 22 pessoas foram mortas sob o fogo de Israel, na tentativa de retornar às suas casas. Em vez disso, o estado judeu apontou para o Hezbollah, “estimulando civis à rebelião” e o exército libanês, que é considerado incapaz de manter a milícia xiita sob controle. E é tentado manter a situação tensa porque as IDF ainda não se retirarão da área.

Hoje, o mandato final do exército israelense deveria deixar o sul do Líbano sob o controle do exército de Beirute, juntamente com a missão da ONU Mírov. Mas tudo isso não aconteceu, porque até agora as partes foram acusadas um do outro por não respeitarem completamente as condições de um acordo sobre o cessar -fogo que entrou em vigor em 27 de novembro. E assim foi um dia sangrento em vez de uma pausa.

A versão do Ministério da Saúde de Beirute é que as forças israelenses lançaram fogo sobre “cidadãos que tentaram retornar às suas aldeias que ainda estão ocupadas”. O número de mortos foi de 22, incluindo seis mulheres e um soldado, e 124 feridos. Em vez disso, a IDF anunciou que suas tropas “dispararam tiros de aviso para remover ameaças” em uma área onde foram “identificadas pelos próximos suspeitos” e que houve uma prisão.

Apesar das diferentes reconstruções, milhares de habitantes realmente partiram para suas cidades e aldeias originais, apesar dos exércitos do Líbano e israelense e do aviso uniforme de que a região permanece perigosa. Nos últimos dias, entre outras coisas, a mídia do Hezbollah incentivou os civis a voltar para suas casas e, em algumas áreas, os comboios do agravam a bandeira de Deus, com verde amarelo.

No curto prazo, a situação na fronteira permanecerá tão incerta como sempre. Israel permanecerá sob o controle da fronteira não menos que no próximo mês, porque acredita que não há garantias de segurança para 60.000 compatriotas deslocados das comunidades no norte do país. Segundo Beirute, no entanto, é apenas o fracasso das IDFs em retirar o que impede a implantação completa do exército libanês no sul, em vez do Hezbollah.

A consolidação do cessar -fogo é o primeiro grande teste para o novo presidente libanês Joseph Aoun, eleito no ano passado em 9 de janeiro, após três anos de paralisia política nacional. O chefe de estado (e o ex -chefe do exército), quando falou da crise com Israel, enfatizou que “a soberania e a integridade territorial do Líbano não podem ser negociadas” e acrescentou que ele segue esse arquivo “no nível mais alto”. Enquanto isso, o primeiro -ministro interino Najib Mikati pediu aos promotores de acordo de novembro, começando com os Estados Unidos e a França para levar os israelenses a renunciarem. A ligação foi recebida por Emmanuel Macron, que enviou esta solicitação diretamente para Netanyahu durante o telefonema.

