Jerusalém Ocidental libertou 183 prisioneiros palestinos em troca de três solos

O Hamas publicou mais três reféns israelenses presos durante seu incidente a partir de 7 de outubro de 2023. Como parte do contrato de julgamento, confirmou o IDF.

Isreal respondeu a esse movimento liberando 183 prisioneiros palestinos, de acordo com as autoridades da prisão no país. Eles foram enviados para ônibus em Ramallah, na costa oeste ocupada.

O Exchange coloca um número total de reféns publicados pelo Hamas desde o início do cessar -fogo em 19 de janeiro com 21 pessoas; 16 deles eram os israelitas e mais 5 cidadãos tailandeses.

No início daquele dia, três israelitas-eli Sharabi, 52, Ohad Ben Ami, 56, ou Levy, 34, apareceram no palco em frente à platéia em Deir al-Balah, no medidor central, assinaram os documentos de entrega preparados pelo Hamas. Uma declaração do Primeiro Ministro Benjamin Netanyahua’s Office no sábado descreveu a aparição cansada de três reféns Hamas publicados como “Chocante”, afirmando que Israel tomará medidas sobre a situação.













“As fotos chocantes que vimos hoje não passarão sem responder”, “ A declaração afirma. “O governo, juntamente com agentes de segurança, apoiará eles e suas famílias. Israel está comprometido em devolver todos os reféns e desaparecer. “

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) traduziu homens para a instituição militar israelense em Gaza. As Forças de Defesa de Israel (IDF) as mudaram para uma base fora do enclave, onde se reuniram com suas famílias e receberam exames médicos iniciais, de acordo com o Times of Israel.

Três homens estavam entre os 251 reféns que o Hamas assumiu durante a invasão de Israel há 16 meses. Os atacantes também mataram 1.200 pessoas. Sharabi e Ami capturaram membros do grupo armado palestino em Kibutz Beeri, perto da fronteira com Gaza, enquanto Levy foi construído a partir de um abrigo de bombas perto do Festival de Música da Nova, no sul de Israel.

39 Os reféns são considerados em Gaza, assim como os corpos 34 que as IDF confirmaram mortas.

Leia mais:

Israel adiou os planos de bombas nucleares iranianas por uma década – Netanyahu

De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 48.181 pessoas foram mortas e 111.638 outros feridos em ataques aéreos israelenses e o solo é ofensivamente no enclave palestino de 7 de outubro de 2023.

O consentimento do incêndio, que mediou o Catar, o Egito e agora, está estruturado para participar de três estágios. Durante a primeira fase, o Hamas lançará 33 reféns, incluindo crianças, soldados, feridos e doentes, em troca de 1.904 palestinos fechados pelas autoridades israelenses.

Espera -se que as fases de monitoramento garantam a libertação dos civis e soldados do sexo masculino restantes mantidos pelo Hamas, bem como o retorno dos restos mortos de ambos os lados.