O Hamas divulgou quatro reféns israelenses como parte do acordo sobre a interrupção do fogo com a Western Jerusalém, entregando -os à Cruz Vermelha, mostra a transmissão da troca ao vivo. Israel deve liberar 200 prisioneiros palestinos na troca.

Nos relatos anteriores da mídia, afirma que o grupo palestino concordou em se render a Liri Albag, 19, Karin Ariev, 20, Danielle Gilbo, 20 e Naama Levy, 20. Todos os quatro membros são as unidades de supervisão presas na Base Militar Nahal Oz perto de Gaza durante o súbito ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

De acordo com uma filmagem ao vivo da Praça Palestina lotada na cidade de Gaza, representantes da Cruz Vermelha apareceram no palco e assinaram algo que parecia um documento para troca com oficiais do Hamas. Momentos depois, os prisioneiros israelenses também apareceram brevemente na plataforma, enquanto acompanhados por guardas armados, antes de serem levados para os veículos da Cruz Vermelha e dirigiram.

O Hamas lançou mais 4 reféns israelenses Hamas, lançou os soldados da IDF Karin Ariev, Daniel Gilbo, Naamu Levy e Liri Elbag. Em 7 de outubro de 2023, eles sequestraram de seu lugar para Kibuca Nahal Oz, informou a mídia. Em resposta, Israel liberará 200 prisioneiros palestinos pic.twitter.com/pydmduzpm – Geopolítico (@spotLightNeedy) 25 de janeiro de 2025

As forças de defesa israelenses (IDF) confirmaram a liberação, dizendo “A Cruz Vermelha anunciou que quatro reféns israelenses foram transferidos para eles e que estavam a caminho de” Posições militares em Gaza. Mais tarde a IDF disse que os prisioneiros foram entregues ao exército sem incidentes, perguntando a todos “Respeitar a privacidade dos reféns que retornam e de suas famílias”.

As autoridades israelenses disseram anteriormente que os soldados serão levados para uma instalação médica militar para um exame inicial e mais tarde serão transferidos para o hospital para conhecer suas famílias.

Enquanto isso, o Hamas publicou uma lista de 200 prisioneiros palestinos que devem liberar Israel em breve como parte de uma troca. A Al Jazeera relatou que 121 deles servem penalidades da vida.

No início deste mês, Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre o término do incêndio para encerrar seu conflito de 15 meses, que Gazi trouxe destruição sem precedentes. O acordo, que quebrou o Catar, Egito e agora, é dividido em três etapas, e espera -se que o Hamas divulgue 33 reféns, incluindo crianças, soldados, feridos e doentes, em troca do número indefinido de palestinos durante a primeira fase .

Nos próximos estágios, os civis e soldados remanescentes mantidos pelo Hamas serão libertados, bem como o retorno dos restos dos prisioneiros falecidos de ambos os lados.