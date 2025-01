Hamas liberta três mulheres israelenses reféns no início da trégua em Gaza

Três reféns israelitas libertados de Gaza no domingo (19 de janeiro de 2025) reuniram-se com as suas famílias, no primeiro dia de uma tão esperada trégua que visa pôr fim a mais de 15 meses de guerra que devastou o território palestiniano.

Quando o cessar-fogo entrou em vigor pela manhã, milhares de palestinianos deslocados e cansados ​​da guerra atravessaram a devastada Faixa de Gaza para regressar às suas casas.

Na zona norte de Jabalia, centenas de pessoas correram por um caminho arenoso, regressando a uma paisagem apocalíptica repleta de escombros e edifícios destruídos.

“Finalmente chegamos à nossa casa. Não sobrou nenhuma casa, apenas escombros, mas é a nossa casa”, disse Rana Mohsen, 43 anos, em Jabalia.

A trégua inicial de 42 dias mediada por mediadores catarianos, americanos e egípcios destina-se a permitir um aumento na tão necessária ajuda humanitária em Gaza, uma vez que os reféns israelitas serão libertados em troca de palestinianos sob custódia israelita e as partes negociam. os termos de um cessar-fogo permanente.

As três ex-reféns, todas mulheres, chegaram a um hospital no centro de Israel depois de se reencontrarem com as suas mães.

Emily Damari, Romi Gonen e Doron Steinbrecher foram devolvidas a Israel pelas forças de segurança depois de combatentes do Hamas as terem entregado à Cruz Vermelha numa movimentada praça da Cidade de Gaza, rodeada por um mar de pessoas, incluindo homens armados.

‘Em casa depois de 471 dias’

“Depois de 471 dias, Emily finalmente voltou para casa”, disse sua mãe, Mandy Damari, mas “para muitas outras famílias a espera impossível continua”.

A família de Steinbrecher disse em comunicado que “nosso heróico Dodo, que sobreviveu 471 dias no cativeiro do Hamas, começa hoje sua jornada de reabilitação”.

Um médico do hospital Sheba disse que os três ex-reféns estavam em “condição estável”.

No centro de Tel Aviv, havia euforia entre a multidão que esperava há horas numa praça chamada “Praça dos Reféns”.

O grupo de campanha do Fórum de Famílias Desaparecidas e Reféns saudou o seu regresso como “um farol de luz”, enquanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que eles emergiram “da escuridão”.

Em troca, Israel libertará dezenas de prisioneiros palestinos.

Um total de 33 reféns israelitas, 31 dos quais foram feitos por militantes durante o ataque do Hamas em 7 de Outubro de 2023, serão devolvidos de Gaza durante a trégua inicial em troca de cerca de 1.900 palestinianos.

A próxima troca de reféns e prisioneiros ocorrerá no sábado, disse um alto funcionário do Hamas. AFP.

‘Não sobrou nada’

Minutos depois do início da trégua, as Nações Unidas afirmaram que os primeiros camiões que transportavam ajuda humanitária desesperadamente necessária entraram em território palestiniano.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, saudou a trégua, dizendo que “é imperativo que este cessar-fogo remova obstáculos políticos e de segurança significativos à entrega de ajuda”.

A trégua pretende preparar o caminho para o fim permanente da guerra, mas uma segunda fase ainda não foi finalizada.

Entrou em vigor quase três horas depois do planejado. Durante o atraso, os militares de Israel disseram que continuavam as operações, e a agência de defesa civil do território informou que 19 pessoas foram mortas e 25 feridas nos bombardeios.

Milhares de palestinianos carregados com tendas, roupas e pertences pessoais foram vistos a regressar às suas casas no domingo, depois da guerra que deslocou a grande maioria dos habitantes de Gaza, em muitos casos mais do que uma vez.

Walid Abu Jiab, residente de Jabalia, disse ter encontrado “destruição massiva e sem precedentes”, não restando “nada” no norte de Gaza, devastado pela guerra, que tem visto intensa violência nos últimos meses.

Na cidade de Rafah, no sul, Ahmad al-Balawi disse que “assim que voltei… senti um choque”.

“Áreas inteiras foram completamente devastadas”, disse ele. AFPdescrevendo “corpos em decomposição, detritos e destruição por toda parte”.

Os trabalhadores humanitários dizem que o norte de Gaza foi particularmente atingido, carecendo de todos os bens essenciais, incluindo alimentos, abrigo e água.

A Organização Mundial da Saúde disse que estava pronta para enviar a tão necessária ajuda a Gaza, mas precisaria de “acesso sistemático” a todo o território para fazê-lo.

Advertindo que “os desafios de saúde que temos pela frente são imensos”, a OMS estimou o custo da reconstrução do desgastado sistema de saúde de Gaza nos próximos anos em “biliões de dólares em investimento”.

‘Compromisso’

Outra agência da ONU, o Programa Alimentar Mundial, disse que estava a avançar a toda velocidade para levar alimentos ao maior número possível de habitantes de Gaza.

“Estamos tentando alcançar um milhão de pessoas no menor tempo possível”, disse o vice-diretor executivo do PAM, Carl Skau. AFP.

Antes da guerra, a população de Gaza era de 2,4 milhões de pessoas.

Na véspera do cessar-fogo, Netanyahu chamou a primeira fase de “cessar-fogo temporário” e disse que Israel tinha o apoio dos Estados Unidos para regressar à guerra, se necessário.

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine al-Qassam, disse que a sua adesão à trégua seria “dependendo do compromisso do inimigo”.

O presidente dos EUA, Joe Biden, cuja administração se envolveu em esforços de mediação durante meses, saudou o cessar-fogo, dizendo que “depois de tanta dor, morte e perda de vidas, hoje as armas em Gaza silenciaram”.

A única trégua anterior da guerra, que durou uma semana em Novembro de 2023, também viu a libertação de reféns detidos por militantes em troca de prisioneiros palestinianos.

O ataque do Hamas em 7 de outubro, o mais mortal da história de Israel, matou 1.210 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP com dados oficiais israelenses.

Das 251 pessoas feitas reféns, 91 permanecem em Gaza, incluindo 34 que os militares israelitas afirmam estarem mortas.

A trégua entrou em vigor às vésperas da posse de Donald Trump para um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos.

Trump, que assumiu o crédito pelo acordo de cessar-fogo, disse em uma rede de televisão dos EUA NBC que disse a Netanyahu que a guerra “tem que acabar”.

Segundo o acordo, as forças israelitas retirar-se-ão das áreas densamente povoadas de Gaza e permitirão que os palestinianos deslocados regressem “às suas residências”, disse o primeiro-ministro do Qatar ao anunciar o acordo.