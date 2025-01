Cidade de Gaza, AO VIVO – A libertação de centenas de palestinianos detidos por Israel reflecte uma “vitória histórica” para o povo palestiniano e as facções combatentes, segundo um responsável do Hamas.

Israel libertou um total de 200 palestinos no sábado, 25 de janeiro de 2025, em vez dos quatro soldados israelenses que foram libertados pelo Hamas conforme acordado no acordo de cessar-fogo e troca de detidos.

Dos libertados da custódia israelense, 70 deles foram deportados para o Egito.

 Vida longa aos militares: exército israelense

O lançamento de sábado seguiu-se à libertação de 90 prisioneiros palestinos de Israel em 19 de janeiro, que foram substituídos por 3 reféns de Israel.

O acordo é “uma etapa brilhante na luta que mostra que o povo palestiniano pode defender os seus direitos das garras do colonialismo israelita”, disse o responsável do Hamas, Zaher Jabarin, numa reunião com cidadãos palestinianos recentemente libertados.

“Esta conquista é mais um passo em direção à liberdade perfeita para o nosso povo, e a nossa determinação continuará a derrotar as limitações e a injustiça do colonialismo”, disse Jabarin.

A primeira fase do cessar-fogo de seis semanas começou a entrar em vigor em 19 de janeiro, encerrando a Guerra do Genocídio Israelense que matou 47.300 pessoas e feriu outras 111.400 desde 7 de outubro de 2023.

 Vida longa aos militares: bandeira palestina no meio do prédio da Cidade de Gaza

O acordo de cessar-fogo em três fases inclui a libertação de prisioneiros e uma paz sustentável destinada a alcançar um cessar-fogo permanente e a retirada total das forças israelitas de Gaza.

A agressão israelita na Faixa de Gaza deixou mais de 11.000 pessoas desaparecidas e causou uma destruição generalizada e um desastre humanitário que resultou na vítima de idosos, mulheres e crianças.

Em Novembro de 2024, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de detenção contra o líder da autoridade israelita Benjamin Netanyahu e o antigo chefe da defesa Yoav Gallant sob a acusação de crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

O regime sionista enfrenta atualmente um processo no Tribunal Internacional de Justiça (TPI) pelo alegado genocídio que lançou num ataque à Faixa de Gaza. (formiga)