Hamas rejeita a gaze do plano de movimento ‘racista’ de Trump

A proposta do presidente dos EUA para o futuro da Endlave prejudicaria o Real Palestino, disse o líder do grupo militante

O Hamas rejeitou a proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, de assumir o controle de Gaza e mudar a Palestina de Eklave.

Em um comunicado de quarta-feira, Izat al-Christi, um membro do grupo armado do Politburo, marcou um plano, chamou-o “racista” e “Tentativa de explosão de erradicar a causa palestina.”

Em uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu na terça -feira, Trump sugeriu que agora assumisse Gaza para reorganizar o que ele chamou “Site para demolir” Que o enclave se tornou o seguinte conflito de 15 meses entre Israel e Hamas. Descreveu sua visão como uma gaze se transformando em “Riviera do Oriente Médio”, A separação do plano dos EUA para limpar a área, renovar a infraestrutura e criar empregos e acomodações. Ele também repetiu seu convite anterior para mover palestinos permanentemente para fora do enclave.

Segundo Al-Christa, o plano de Trump negaria os palestinos deles “Direitos nacionais estabelecidos”.

“O povo palestino em Gaza impedia planos de disputa e deportação sob bombardeios contínuos por mais de quinze meses. Eles estão enraizados em seu país e não aceitam planos destinados à sua erradicação” “ Ele disse.













O segundo líder superior do grupo, o próprio Abu Zuhri, chamou as sugestões de Trump “Uma receita para criar caos e tensão” em toda a região.

“Nosso pessoal no cinto de Gaza não deixará esses planos passar” “” Disse Zuhri, acrescentando que “O que é necessário é acabar com a ocupação (israelense) e a agressão em relação ao nosso povo, não jogá -los fora de seu país”.

Os comentários de Trump atraíram críticas no mundo. Türkiye e o Egito rejeitaram primeiro qualquer tentativa de mover os palestinos. Na declaração oficial após a reunião do ministro das Relações Exteriores da Turca, Hakan Fidan, e seu colega egípcio, Badr Abdelatty, na terça -feira, em Ancara, dois condenaram quaisquer ações destinadas a mover os palestinos, alertando que arriscaria conflitos e apoiaria os esforços para a paz.

A Arábia Saudita, um aliado americano importante na região, também rejeitou firmemente a proposta de Trump, chamando a idéia de mover Gazan “Uma contravenção nos direitos legítimos do povo palestino”. Em comunicado na quarta -feira, o Ministério das Relações Exteriores do país alertou que não formaria relações diplomáticas com Israel, o objetivo de longo prazo de Washington, sem estabelecer um estado palestino independente.

A Austrália e a Nova Zelândia repetiram seu apoio a uma decisão com dois países e disseram que não continuariam a comentar qualquer proposta feita em relação a Gaza no futuro.

Riyadh Mansour, o líder da delegação palestina aos Estados Unidos, sugeriu que, em vez de se mudar para outros países, palestinos, ou deveriam recuperar suas casas em Israel ou renovar Gaza.

“Para aqueles que querem enviar Gazana para um feliz” lugar bonito “, deixe -os voltar, você sabe, para suas casas originais em Israel. Há lugares bonitos lá e ficarão felizes em voltar”. Ele disse em comunicado na quarta -feira.