Hamas revela bares reféns que morreram no palco em Gaza

O Hamas revelou quatro caixões com um corpo de reféns que morreu em um palco estabelecido em Khan Youunis antes da entrega à Cruz Vermelha, como as fotos do show da Al Jazeera transmitido. Os veículos da Cruz Vermelha chegaram ao ponto de encontro.

O Hamas revelou fotografias de quatro reféns mortos cujos corpos retornarão hoje no palco estabelecido por Khan Youunis – Bibas, Mãe e Oded Lipshitz – com o primeiro -ministro Netanyahu, que é mostrado acima deles como um sangue de vampiro sedento. A manchete é: “A guerra os assassinou com foguetes de aeronaves de caça”. Contra as imagens de fundo de caixões cobertos com bandeiras israelenses: “Volte à guerra, retorne aos caixões”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA