Hamas Rilani Domani Yarden Bibas, de Calderon E Keith Siegel

Amanhã, sábado, 1º de fevereiro, o Hamas lançará Yarden Bibas, oferecerá Calderon e Keith Siegel. Relatórios YNET.

Yarden Bibas Ele é o pai de dois filhos Kfir e Ariel 2 e 5 anos ainda nas mãos do Hamas em Gaza, juntamente com sua mãe Shiri. O Hamas disse há mais de um ano que os três morreram no atentado de Israel, mas a IDF não encontrou confirmação. Yarden, 34, foi sequestrado independentemente pelo resto da família em Kibutzu Nir Oz. Assim que chegou ao enclave, ele foi levado para uma faixa com uma motocicleta, foi atacado por uma multidão de civis que o atingiram com uma pedra na cabeça.

Ofereça Calderon54 anos, foi realizado em 7 de outubro de 2023 em Kibutz, onde mais de 100 habitantes e 15 trabalhadores agrícolas estrangeiros foram mortos, 80 foram sequestrados. Calderon, junto com Erez e Sahar, dois de seus quatro filhos, inicialmente se esconderam em seu refúgio, mas foram encontrados milicionários. Sahar Calderon, 16 anos, e Erez Calderon, 12 anos, foram lançados em 27 de novembro de 2023 no primeiro extremo do incêndio. A vovó Carmela Dan foi colocada em sua casa no fundo da estrada com o neto da ex -esposa, Noya Dan: seus corpos foram encontrados em 19 de outubro.

Keith SiegelPor 65 anos, ele e sua esposa Aviva Siegel, 62 anos, de sua casa em Kibutz Kfar Aza, onde muitos habitantes e casas queimadas foram mortas. Aviva Siegel foi lançada em 26 de novembro de 2023

Fontes israelenses disseram que uma lista de três reféns, planejada para o Hamas de amanhã, é aceitável para Jerusalém e respeita as conclusões que as partes alcançaram. As autoridades israelenses pediram à mídia para não publicar os nomes até que as famílias fossem informadas.

Enquanto isso, aeronaves de guerra israelense criou uma série Ataques aéreos aos alvos do Hezbollah no vale Beqano leste do Líbano.

As forças defensivas israelenses (IDF) – citadas pela mídia local – indicam – especifique que elas permaneçam “engajadas” a um cessar -fogo com o movimento xiita. A IDF explica que os objetivos “representavam a ameaça à fila interna e tropas israelenses” e incluíam uma estrutura militar com armas e infraestrutura subterrâneas na fronteira de passagens entre a Síria e o Líbano que contrabandeavam armas. Os ataques foram realizados depois que o Hezbollah iniciou o drone contra Israel ontem que o exército afirma ter sido capturado. A IDF enfatiza que o drone foi uma violação do acordo de cessar -fogo.

Fontes da UE, o corredor de Rafah foi aberto entre Gaza e Egito



Kallas, “A Missão Civil da UE faz parte de Rafah”



“A Europa está aqui para ajudar: a Fronteira da Missão Civil da UE é hoje a pedido de palestinos e israelenses no passe de Rafah. Cuidados médicos “. Isso foi anunciado pelo alto Kaja Kallas.

