Hamas: “Vamos libertar seis reféns ao vivo” no sábado. Quinta -feira nos corpos de Israel Família Bibas

Um funcionário palestino alto disse al-mayadeen “No sábado, 6 reféns serão divulgados em troca do lançamento de alguns prisioneiros palestinos”. Ele disse que a decisão foi tomada “após consultas com mediadores no Catar e no Egito, como é a liderança do Hamas em Gaza”. O alto funcionário aponta que, em troca, a medida foi acordada que “facilita a entrada de máquinas pesadas, reboques e materiais de construção”.

De acordo com o Hamas Khalil, no líder de Hayy, a quinta-feira lançará 4 reféns e o sábado 6 vidas, incluindo Hishama al-Sayed e Abra Mengist, prisioneiros em Gaza por mais de dez anos. Isso também foi confirmado por um funcionário israelense citado pela YNET. Em seguida, permanecerá na banda 59 outros reféns, incluindo pelo menos 28 mortes. “Decidimos entregar quatro órgãos sequestrados na quinta -feira como parte da preparação para a segunda fase das negociações sobre o acordo. O fornecimento dos demais órgãos será concluído de acordo com o que foi acordado na sexta semana de parada. Seis seis. Os reféns ao vivo serão lançados no sábado, incluindo Hishama al-Sayed e Avraham Mengista (sequestrado há 10 anos) em troca de prisioneiros palestinos ”, disse Hayya.

‘Vamos sublinhar a necessidade de comprometer Israel para fazer todas as disposições do contrato sem exceção ou atraso. Pedimos a introdução de equipamentos pesados ​​para a extração dos corpos daqueles que foram mortos e os corpos daqueles que foram sequestrados e mortos pelo bombardeio de Israel por Israel ainda atrasarão o início da segunda fase que deve em 3 de fevereiro.

O Hamas, o principal negociador do discurso registrado, disse que na quinta -feira seria entregue a Israel pelo corpo dos membros da família Bibas, da mãe Shiri e dois Kfir e Ariel. Foi relatado pela agência turca Anadol.

