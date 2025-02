Hamasi, todos os reféns em um substituto na outra fase do cessar -fogo

O Hamas diz que está pronto para libertar todos os reféns restantes em uma troca na outra fase de um acordo de cessar -fogo em Gaza.

O alto funcionário do FP disse que o Hamas está pronto para liberar todos os reféns restantes em uma substituição durante a segunda fase do Gaza Gaza. “Informamos aos mediadores que o Hamas está pronto para liberar todos os reféns em uma única solução durante a segunda fase do contrato, e não em várias fases, como na primeira fase atual”, disse o Taker Al-Nunu. No entanto, ele não esclareceu quantos reféns são atualmente detidos pelo Hamas ou outros grupos militantes. Atualmente, Israel e Hamas estão realizando a primeira fase de um cessar -fogo iniciado em 19 de janeiro. Desde então, 19 reféns israelenses foram emitidos em troca de mais de 1.100 prisioneiros palestinos libertados das prisões israelenses. Depois de concluir a primeira fase, 58 reféns permanecerão em Gaza, dos quais 34, segundo o exército israelense, morreram.

