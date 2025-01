Harish Rao culpa Telangana CM pela reviravolta em programas especiais, aumento nas taxas de ingressos de cinema

O líder e ex-ministro de Bharat Rashtra Samithi (BRS), T. Harish Rao, criticou o ministro-chefe da Telangana, A. Revanth Reddy, por dar meia-volta na questão de permitir o aumento nas taxas de ingressos de cinema e shows especiais ou de caridade dentro de duas semanas após “fazer um grande declaração na Assembleia” contra a concessão de privilégios especiais a filmes de grande orçamento. O governo do estado aprovou recentemente um aumento nos preços dos ingressos e exibições adicionais do filme. Mudança de jogo.

Em um comunicado, Rao disse na sexta-feira (10 de janeiro de 2025) que tanto o ministro-chefe, Sr. Revanth Reddy, quanto o ministro da Cinematografia, Komatireddy Venkat Reddy, anunciaram na recente sessão da Assembleia, após a debandada do teatro Sandhya, que o governo do estado iria não permitiria que as produtoras aumentassem as taxas de ingressos para seus filmes de grande orçamento e também não permitiria shows especiais ou benéfico.

No entanto, menos de algumas semanas após fazer o anúncio na Assembleia, o Governo do Estado permitiu um aumento nas tarifas de cinema e permitiu espetáculos adicionais. Nada mais foi do que enganar a Assembleia e também insultá-la. O BRS apresentaria uma moção de privilégio contra o Ministro-Chefe e o Ministro da Cinematografia por considerarem a Câmara garantida.

Ele tentou descobrir como o Ministro-Chefe havia voltado atrás em sua palavra, quando afirmou repetidamente que não voltaria atrás em sua palavra e não recuaria se levantasse o assunto em qualquer assunto. Solicitou ao ministro-chefe que explicasse os motivos da reviravolta nos shows especiais e do aumento nas taxas de ingressos de cinema após fazer um anúncio após a morte de uma mulher e a hospitalização de seu filho na debandada do teatro Sandhya no mês passado.