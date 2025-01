Harris critica seguradoras e desinformação após incêndios florestais em Los Angeles

O vice-presidente Harris condenou na quarta-feira as seguradoras e a desinformação após os incêndios florestais em Los Angeles.

Falando no café da manhã anual Martin Luther King Jr. da National Action Network (NAN), Harris, que nasceu em Oakland e tem casa em Brentwood, disse que viu um padrão com as seguradoras tanto nos incêndios florestais quanto na temporada de furacões do ano passado.

“Há algumas coisas acontecendo que vejo como padrões. Uma delas é o que as seguradoras não estão fazendo para expandir a cobertura”, disse Harris. “Eles estão cancelando a cobertura, o que dificulta as coisas para os jovens proprietários que estão acabando de comprar sua casa. Nem mesmo segurá-los.

Em Março passado, empresas como a State Farm General, a maior seguradora residencial da Califórnia, anunciaram que não renovariam milhares de apólices de seguro residencial em Pacific Palisades, Altadena e outras áreas de alto risco. As companhias de seguros argumentaram que é demasiado caro fornecer cobertura em áreas propensas a catástrofes naturais.

Harris também disse na quarta-feira que muitos dos eventos devastadores são previsíveis, enfatizando que “a mudança climática é real” e devasta desproporcionalmente as comunidades negras e outras comunidades de cor.

“Você está falando de gerações de famílias que viveram lá”, disse Harris. “Algumas das primeiras famílias negras trabalhadoras que conseguem comprar propriedades na Califórnia e depois passá-las de geração em geração, muitas das famílias que vivem nessas casas e vivem intergeracionalmente a um quarteirão uma da outra, perderam tudo. .”

Estudos demonstraram que os afro-americanos têm maior probabilidade de sofrer efeitos duradouros de desastres naturais que afectam a sua habitação, rendimento e transporte.

Harris acrescentou que outro padrão que está a observar na sequência destes desastres tem sido a propagação de desinformação e desinformação.

Ele apontou falsas alegações de que as equipes da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) não estavam fornecendo recursos ou assistência após os furacões Helene e Milton, alguns dos quais o presidente eleito Trump promoveu nas redes sociais e durante a campanha de 2024.

“Quando as pessoas são informadas de que não haverá resposta da FEMA, que não têm direito a isto ou aquilo, ou são enganadas com informações erradas sobre aquilo a que terão direito e que excedem o que poderia ser, e então elas ficarem desapontados, desliguem todo o sistema”, disse Harris.

Harris então pediu aos reunidos no café da manhã de quarta-feira que continuassem defendendo as comunidades histórica e desproporcionalmente afetadas.

“Vamos usar a voz da NAN de uma forma que destaque o que estes momentos de tragédia e estes eventos climáticos extremos estão a fazer às comunidades que historicamente trabalharam para melhorar”, disse ele. “O Dr. King nos ensinou… a nossa jornada é uma jornada, e a luta em que estamos, que é a luta para elevar o povo, a luta pela liberdade, a luta pelos direitos civis, a luta pela dignidade, a luta pelos direitos humanos direitos, devo lutar e vencer com cada geração.”

Pelo menos 25 pessoas morreram e milhares de casas e outros edifícios foram reduzidos a cinzas nos recentes incêndios florestais em Los Angeles e arredores.

