Harris Dickinson, da Babygirl, revela a frase que ela não queria dizer a Nicole Kidman

Harris Dickinson diz que havia uma linha de diálogo que ele não queria dizer ao personagem de Nicole Kidman em garotinha.

Babygirl da A24 estreou nos cinemas dos EUA no mês passado. O thriller erótico é dirigido por Halina Reijn de Bodies Bodies Bodies e estrelado por Kidman como Romy Mathis e Dickinson como Samuel.

No filme, Romy, CEO de uma empresa de tecnologia, inicia um caso com Samuel, mesmo ele sendo bem mais jovem e trabalhando como estagiário na empresa que ela dirige. O relacionamento deles dá algumas reviravoltas enquanto eles exploram a dinâmica do poder e tentam mantê-la em segredo do marido de Romy, Jacob (Antonio Banderas), e de suas duas filhas.

Aparecendo no The Drew Barrymore Show, via O casacoDickinson falou sobre uma frase que estava no roteiro, mas que ela não queria dizer ao personagem de Kidman.

Qual foi a frase que Harris Dickinson não quis dizer a Nicole Kidman em Babygirl?

Dickinson disse: “Há uma linha onde eu digo, estou no carro com ela e digo: ‘Não me importo com isso, você parece uma mãe’. E eu disse a Halina, nossa diretora: ‘Não posso dizer isso.’ Isso é realmente um pouco rude, não é?

Babygirl também estrela Sophie Wilde como Esme, Esther McGregor como Isabel e Vaughan Reilly como Nora.

O slogan do filme diz: “Uma CEO poderosa coloca sua carreira e sua família em risco quando começa um caso tórrido com seu estagiário muito mais jovem”.

Dickinson também disse sobre interpretar Samuel no filme: “Para um estagiário fazer isso com o chefe também, foi difícil de fazer. Tipo, eu tive que entrar e fazer isso com Nicole Kidman e pensei, bem, como faço isso?

Babygirl agora está em cartaz nos cinemas dos EUA.