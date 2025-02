Harrison Ford Red Hulk vs. Mark Ruffalo Hulk: Quem venceria?

Os fãs costumam enfrentar Capacete e Red Hulk Contra o outro, graças à sua aparência e habilidades semelhantes, argumentando quem era mais forte e venceria em uma batalha. Agora com Capitão América: Brave Novo Mundo Apresente o público ao Red Hulk, interpretado por Harrison FordÉ hora de discutir qual dos dois hulks é mais poderoso.

Descubra quem poderia ganhar em um potencial Hulk vs. Red Hulk luta.

É uma rede Hulk mais forte que o Hulk?

O Red Harrison Ford Hulk é mais forte que o Hulk de Mark Ruffalo, particularmente a iteração atual do último personagem, Smart Hulk.

Além disso, o Red Hulk também possui um arsenal de habilidades que lhe dão vantagem sobre Hulk e o tornam mais forte. Essas habilidades incluem radiação de calor, que é poderosa o suficiente para converter vidro em vidro e absorção de energia. O Red Hulk também pode absorver todos os tipos de energias, independentemente de suas origens, cósmicas ou místicas. Isso pode ser incrivelmente difícil de lidar com o Smart Hulk.

No entanto, ao contrário da principal raiva de Hulk, que é fortalecida mais irritada que é colocada, a raiva vermelha de Hulk é na verdade sua fraqueza. Se Red Hulk ficasse com raiva, a temperatura do corpo aumentaria.

Isso pode levar a perder lentamente a abordagem, enfraquecer e finalmente perder a consciência. Portanto, isso colocaria em desvantagem se se agitar enquanto enfrentava um Hulk incrivelmente zangado.

O Red Hulk poderia derrotar Hulk em MCU?

Espera -se que o Red Hulk vença em uma luta contra o Smart Hulk. Isso ocorre porque o Red Hulk mantém a inteligência e a mente tática do Thunderbolt Ross. Ross é um especialista em combate devido a seus anos no exército.

Isso é diferente de Smart Hulk, cujo conhecimento da radiação científica/ gama não seria muito útil em sua luta. Portanto, o Red Hulk deve ser capaz de encontrar maneiras de colocar Hulk em desvantagem e derrotá -lo.

No entanto, se Red Hulk estivesse lutando contra o principal Hulk com raiva, eu poderia perder a luta. Isso ocorre porque Hulk é fortalecido quanto mais ele está agitado. Como tal, a habilidade de combate da rede Hulk e o gênio tático não teriam êxito, pois Hulk superaria todos os obstáculos lançados e sairia por cima.

Originalmente informado por Abdul Azim Naushad em Super -herói.