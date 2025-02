Harrison Ford ‘Still Happy’ Indiana Jones 5 foi feito, apesar do fracasso das bilheterias

Harrison Ford “ainda está feliz” que Indiana Jones e o mostrador do destino Eles até me fizeram um grande sucesso nas bilheterias.

Indiana Jones e o mostrador de Destiny, que é o quinto filme da franquia Indiana Jones, foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos em junho de 2023. O único filme da franquia que não foi dirigido por Steven Spielberg, o mostrador de Destiny foi dirigido Logan e um completo estranho James Mangold.

O filme ganhou aproximadamente US $ 384 milhões na bilheteria mundial. De acordo com um relatório de abril de 2024 de ForbesA Disney perdeu cerca de US $ 134 milhões devido ao grande orçamento do filme.

O que Harrison Ford disse sobre Indiana Jones e o mostrador do destino?

Conversando com ele Wall Street JournalFord disse que “ainda estava feliz” por fazer parte de Indiana Jones e o mostrador de destino, mesmo que não encontrasse uma audiência.

“SH-T acontece”, disse Ford. “Fui realmente quem sentiu que havia outra história para contar. Quando (Indy) sofreu as consequências da vida que ele tinha que viver, ele queria outra oportunidade de buscá -la e sacudir a poeira de sua bunda e colocá -la lá, desprovida de parte de seu vigor, para ver o que aconteceu. . Ainda estou feliz por ter feito esse filme.

Atualmente, Indiana Jones 5 está disponível para transmitir na Disney+. O filme também está estrelando Phoebe Waller-Bridge como Helena Shaw, Mads Mikkelsen como Dr. Jürgen Voller, Antonio Banderas como Renaldo, John Rhys-Davies como Sallah, Toby Jones como Basil Shaw, Boyd Holbrook como Klaber, Karen Allen como Marion Ravenwood, Ethann Isidoro como Teddy Kumar e Anthony Ingruber como o jovem Indiana Jones.

Ford será visto abaixo interpretando Thaddeus “Thunderbolt” Ross/Red Hulk no Capitão América da Marvel: Brave New World, que chega em 14 de fevereiro de 2025.