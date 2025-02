Haryana BJP serve a notificação de causa de Anil Vij sobre comentários contra o presidente do partido e CM

O presidente de Haryana Bharatiya Janata (BJP), Mohan Lal Badoli, na segunda -feira (10 de fevereiro de 2025) emitiu um aviso da causa da exposição ao Ministro do Transporte e Energia, Anil Vij, por fazer comentários públicos contra ele e primeiro ministro Nayab Saini.

“É uma posição séria e é contra a política e a disciplina interna do partido”, diz o aviso. “Seu movimento não é apenas contra a ideologia do partido, mas também chegou a um momento em que o partido estava em campanha para as eleições em um estado vizinho. Mantendo uma posição ministerial respeitada, ele fez essas declarações durante as eleições, sabendo que essas declarações danificarão a imagem do partido. É completamente inaceitável ”, disse a carta.

O Sr. Vij foi instruído a responder dentro de três dias.

Em um ataque indireto contra o primeiro -ministro Nayab Saini, Vij o acusou de uma conspiração para derrotá -lo na última pesquisa da Assembléia, apoiando o candidato rival e o rebelde do Congresso de Chitra Sarwara.

No final de 100 dias do novo governo do BJP em Haryana, Vij cavou o primeiro -ministro por supostamente perder a conexão com as massas dizendo: “Nayab Saini está em um Udan Khatola (helicóptero) desde que se tornou o principal ministro”.

O Sr. Vij também exigiu renúncia ao Sr. Badoli depois que um caso de estupro contra ele em Himachal Pradesh foi registrado no mês passado.