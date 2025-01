Haryana CM Saini diz que a zombaria de ‘envenenando a água’ de Kejriwal é uma tentativa de desviar a atenção dos fracassos do governo da AAP

À medida que a eleição importante continua no período anterior às pesquisas da Assembléia de Délhi, o primeiro -ministro de Haryana, Nayab Singh Saini, na terça -feira (29 de janeiro de 2025) atacou na Suprema Corte do Partido Aam Aadmi (AAP) Arvind Kejriwal que envolve Sua ‘água venenosa’ ‘observação, qualificando -a como um “truque político” para desviar a atenção das falhas de seu governo da AAP em Delhi.

Saini disse que garantir um abastecimento de água confiável à capital nacional é uma responsabilidade coletiva, que Haryana está cumprindo diligentemente e sem qualquer deficiência.

Em um comunicado, Saini disse que Delhi recebe seu abastecimento de água potável de 1049 Cusecs em Munak das águas dos rios Yamuna e Ravi-Base. “Haryana fornece constantemente essa água para Delhi através de dois canais: a linha da transportadora (CLC) e o ramo de Delhi. Desde a implementação do canal da linha de transporte em 2014, a Haryana não forneceu água a Delhi através de drenos ou diretamente do rio Yamuna; Em vez disso, a água limpa é fornecida exclusivamente através do sistema de canais de filial da CLC e Delhi ”, afirmou.

Saini disse que entre 7 e 13 de janeiro de 2021, o Conselho Central de Controle da Poluição (CPCB) testou a água de Yamunanagar (Haryana) para Wazirabad (Delhi) e investigou as principais causas de poluição. “A investigação revelou que a água suja está sendo dispensada ilegalmente entre Palla e Wazirabad.

Além disso, o acúmulo de sedimentos na lagoa de Wazirabad estava causando um aumento nos níveis de nitrogênio de amônia. No entanto, o governo de Délhi não tomou nenhuma medida no relatório do CPCB desde 2021. Nem a descarga ilegal de água contaminada entre Palla e Wazirabad será presa ou qualquer esforço foi feito para limpar o Wazirabad Pond ”, disse ele.