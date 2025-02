HASHIM HISTÓRIA DO PRABOWO IDEAS DE IDEAS DE FREE NUTRIÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTOS DE

Yakarta, vivo – A luta do presidente Pabowo Subianto para fornecer alimentos nutricionais gratuitos para crianças indonésias aparentemente começaram muito antes de vencer as eleições presidenciais de 2024.

Isso foi revelado pela irmã de Pabowo, Hashim Djohadikusumo. Ele disse que as idéias de Pabowo, especialmente sobre alimentos nutricionais gratuitos (MBG), ecoaram desde 2006.

Isso foi declarado por Hashim há algum tempo, precisamente na comemoração do Dia Internacional da Deficiência no sul de Yakarta, em 7 de janeiro. A declaração circulou em redes sociais e foi convocada novamente no domingo, 2 de fevereiro de 2025.

 Programa de alimentos nutritivos gratuitos, programa de almoço grátis

“O programa de alimentos nutricionais gratuitos, MBG, é a promessa de Pak Pabowo. Essa foi a idéia de Pak Pabowo há 18 anos. Essa foi a idéia de nascer em 2006”, disse Hashim.

Hashim disse que o presidente Prabowo estava comprometido em construir os ideais das crianças indonésias através da adaptação da nutrição consumida pela próxima geração que ele havia transmitido durante a campanha nas eleições de 2014.

“Vou avançar em 2014 para pedir um mandato do povo. Quero liderar as mudanças na Indonésia. Garantimos que seus filhos; eles devem comer o suficiente, eles devem ser alimentos suficientes, devem ser suficientes para ir à escola”. Hashim disse imitando a declaração de Pabowo.

Por meio de alimentos nutricionais equilibrados e educação qualificada, Pabowo acredita que a Indonésia no futuro pode se tornar um país que o mundo leva em consideração.

“Acho que podemos fazer isso. Incrível, podemos ser um ótimo país. Somos um país que será respeitado por outras nações”, disse Prabowo.

“E isso está na frente dos nossos olhos, não algo difícil. Mas isso requer confiança”, continuou ele.

Então, depois de ser nomeado 8º Presidente da República da Indonésia, em 20 de outubro de 2024, Pabowo cumpriu a adaptação da nutrição nacional através do MBG. Desde que foi realizada simultaneamente em 6 de janeiro de 2025, este programa atingiu 31 províncias no país.