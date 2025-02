Hashtags virais fogem primeiro, ministro de Karding: morar em países estrangeiros também não é fácil

Yakarta, vivo – O Ministro da Proteção do Migrante Indonésio (P2MI), Abdul Kadir Karding, respondeu ao surgimento de hashtag #Kabujaradulu que tinham redes sociais virais, especialmente X (Twitter).

Leia também: Recursos Humanos e Proteção PMI, o Ministério de P2MI e Kadin concordaram

Segundo ele, a aparência da hashtag #Kabujaradulu Isso acontece devido a vários fatores, por exemplo, como o fracasso em educar um senso de nacionalismo em alguns jovens, incluindo o sistema educacional e a doutrina da ideologia que eles recebem.

Portanto, Karding também enfatizou que seu partido forneceria treinamento para jovens que tinham grande entusiasmo para trabalhar no exterior, para que pudessem obter suas melhores habilidades para trabalhar e sobreviver em outros países.

Leia também: Esta é a resposta de Menaker Yassierli à hashtag #kaburajadulu

“O Ministério do P2MI incentiva a fugir, mas vamos prepará -lo primeiro, treinamos primeiro e depois paramos”, disse Karding no ministério do P2MI, na área de Mount Hall, Pancoran, South Yakarta, segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.

 Ministro da Proteção dos Trabalhadores Migrantes da Indonésia (P2MI) Abdul Kadir Karding no escritório BP2MI, Tagerang Foto: Viva.co.id/sherly (Tagerang)

Leia também: O novo Daihatsu Terios Viral em Papua é apenas para vender vegetais e ervas

“O amor pela pátria deve existir, e é isso que melhoraremos no futuro, a saber, nosso sistema educacional e nosso sistema de doutrina ideológica”, disse ele.

Karding acrescentou, hashtag #Kabujaradulu O que é um convite para enfrentar seu destino no exterior, ele deve ser entendido como algo que não é fácil.

Porque segundo ele, morar em um país de pessoas certamente precisa habilidade o Habilidades qualificadas, para capital competitivo e sobrevivência no mundo do trabalho de seus respectivos países de supervisão.

“Nos países estrangeiros, também não é fácil. Especialmente se você não tiver disposições para trabalhar lá, sua vida será deslocada lá”, disse ele.

 Ministro P2MI Abdul Kadir Karding Foto: Viva.co.id/natania longdong

Sabe -se que a hashtag viral #kaburajadulu nas redes sociais X, é um convite ou campanha que visa convidar os jovens a encontrar trabalho no exterior.

Alguns usuários da Internet disseram que essa hashtag é uma queixa e distúrbios do povo indonésio em relação a várias políticas na Indonésia, especialmente aquelas relacionadas ao setor trabalhista. De fato, esse fenômeno está se fortalecendo, juntamente com o debate desenfreado sobre condições econômicas, políticas governamentais e desafios sociais enfrentados pelos jovens do país.