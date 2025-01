Hasto Kristiyanto gosta de massagem de reflexologia para pessoas com deficiência no GBK

Jacarta – O PDI Perjuangan realizou hoje a competição de corrida Soekarno Run 2025. A corrida a pé, que contou com a presença de mais de 15.000 participantes, foi animada e cheia de alegria, pois além da corrida a pé, os participantes também desfrutaram de diversas diversões, que passaram de. palcos musicais para diversos concursos tradicionais que foram facilitados pelas agências e organizações da ala partidária PDI Perjuangan.

Assim como desta vez a ala do partido PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI), no Estádio Soekarno Run. Para animar a competição de corrida que foi realizada para comemorar o 52º aniversário do PDI Perjuangan este ano, além de apresentar diversas competições tradicionais muito emocionantes como gobak sodor, fortificação, salto de borracha, sete parcelas, palafitas, salto de borracha, congklak, etc. . em.

 BMI organiza atividades Soekarno Run 2025

Além disso, os participantes da Soekarno Run 2025 também ganharam cortes de cabelo gratuitos e foram mimados com massagens de reflexologia da comunidade de deficientes assistidos pela BMI no BMI Booth Stadium.

Além disso, os participantes também podem degustar diversos alimentos das MPMEs cadastradas no aplicativo Media Smart Perjuangan (MPP).

O Secretário Geral do PDI Perjuangan DPP, Hasto Kristiyanto, que esteve presente no momento da Soekarno Run, também esteve imerso na emoção de assistir a vários jogos tradicionais apresentados por jovens quadros do BMI.

Na verdade, Hasto Kristiyanto aproveitou as instalações de massagem de reflexologia oferecidas pela comunidade com deficiência no estande da BMI.

A presença de Hasto Kristyanto no estande da BMI foi bem recebida por vários funcionários do PDP da BMI.

O secretário-geral do PDI Perjuangan DPP, Hasto Kristyanto, agradeceu à Juventude Indonésia Banteng (BMI) e à comunidade de pessoas com deficiência que participaram da animação do evento Soekarno Run 2025 que foi realizado na área de estacionamento Gelora East.

“Obrigado aos amigos da BMI. Obrigado também aos amigos com deficiência, a massagem foi deliciosa”, disse Hasto Kristiyanto no estande da Banteng Muda Indonesia (BMI) Soekarno Run 2025 em Gelora Bung Karno (GBK), domingo, 12 de janeiro de 2025 .

Para sua informação, a Competição de Corrida Soekarno Run 2025, que se realizou este ano para comemorar o 52º aniversário do PDI Perjuangan, contou com a presença de mais de 10.000 participantes de vários elementos/comunidades de fãs do desporto de corrida.

 Hasto Kristiyanto, secretário-geral do PDP

Vários altos funcionários do PDI Perjuangan também participaram da competição Soekarno Run. Entre eles estão o presidente do setor político do DPP PDI, Perjuangan Puan Maharani, o presidente do setor juvenil e esportivo do DPP PDI, Perjuangan Eriko Sotarduga, o presidente do governo regional e do setor de autonomia, Ganjar Pranowo, e o governador eleito de DKI. Jacarta Pramono Anung.

Além disso, a atividade Soekarno Run 2025 também contou com a presença do Presidente Geral do DPP BMI Mochammad Herviano Widyatama, do Tesoureiro Geral do DPP BMI Imperador Kiasa Kasih Said Putra, do Secretário Geral do DPP BMI Patria P. Ginting, bem como outros administradores do DPP BMI, incluindo Gilang Dhielafararez, Edy Wuryanto, Sumarna T. Agusta, Muhammad Narendra Kiemas, Andhika Putra Wijaya, Christopher Kevin, Ibrahim Galih Akbar, Irwan Tongari Sianturi, Yolanda Amanda, Amanda Eyklima e Andri Jonathan.