Jacarta – O PDI Perjuangan (PDIP) está organizando um evento esportivo intitulado Soekarno Run Runniversary 2025, como parte de uma série de comemorações do 52º aniversário do partido.

A corrida que decorreu na zona de Gelora Bung Karno (GBK), Jacarta, no domingo, 12 de janeiro de 2025, contou com a presença de milhares de participantes, incluindo várias elites do PDIP.

O secretário-geral do PDIP, Hasto Kristiyanto, disse que este evento não só deu início ao novo ano de 2025, mas também foi uma ocasião para comemorar o aniversário do partido. O aniversário deste ano traz o tema ‘Satyam Eva Jayate’ e o subtema ‘O Fogo da Luta Nunca Extinguido’.

Como parte das festividades, Hasto apresentou o Grupo de Adoradores Koplo (KPK) para entreter os participantes. Porém, Hasto vinculou o nome do grupo a outra filosofia.

“Hoje introduzimos deliberadamente o ‘KPK’, o grupo de adoração Koplo, mas para mim é um ‘grupo de adoração da justiça’”, disse Hasto, domingo (01/12/2024), conforme relatado por Antara.

 Hasto Kristiyanto, secretário geral do PDIP Foto: VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Hasto também participou da corrida de 10 quilômetros. Embora não tenha descansado, conseguiu chegar à linha de chegada com o tempo de 1 hora e 29 minutos, apresentando uma melhora em relação ao tempo anterior.

“Pessoalmente tenho mostrado progresso. A primeira vez foram 1 hora e 36 minutos para os 10 quilômetros e o progresso foi de 1 hora e 32 minutos, hoje (é) 1 hora e 29 minutos. No esporte o que se prioriza é o espírito esportivo”, afirmou.

Além de Hasto, várias figuras importantes do PDIP, como Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Komaruddin Watubun e outros também estiveram presentes para animar o evento.

Hasto disse que o número de participantes chegou a 10 mil pessoas, a maioria das quais eram da geração mais jovem.

“Hoje todas as filiais do partido realizam atividades para comemorar o aniversário com o aniversário de Soekarno, com o tema ‘Correndo com os próprios pés’. Graças a Deus, o número extraordinário de participantes mostra o entusiasmo dos jovens”, disse Hasto.

Após a corrida, Hasto reservou um tempo para desfrutar do entretenimento do KPK e visitou estandes pertencentes a alas do partido, como Defensores Voluntários da Democracia (Repdem), Banteng Muda Indonésia (BMI) e Taruna Merah Putih (TMP).