Hasto perdeu o julgamento, Boyamin Maki: KPK deve seguir imediatamente o assunto

Yakarta, vivo – O coordenador da anti -polorrupção Indonésia (Maki) Boyamin Saiman participou da resposta ao processo anterior ao julgamento do Secretário Geral do PDIP, Hastio Kristiyanto, que não foi recebido pelo único juiz do Tribunal do Distrito Sul do Jacarta. O motivo do juiz foi porque o argumento da petição antes do julgamento do Tasto foi considerado borrado ou pouco claro.

Boyamin espera que o KPK possa monitorar imediatamente após uma decisão antes do julgamento.

“Como essa é a posição, a posição considerada derrotada por Hasto, o KPK deve monitorar imediatamente as próximas etapas”, disse Boyamin, sexta -feira, 14 de fevereiro de 2025.

 Coordenador Maki Boyamin Saiman no edifício KPK para entregar o suborno de Barbuk. Foto: Entre fotos/indrianant eko suwarso

Ele disse que Hasto ainda pode retornar ao processo anterior. Porque, um único juiz disse que não aceitou em vez de rejeitá -lo.

“Este é um tribunal (antes do julgamento) da minha pequena liga. Bem, deve levar imediatamente a questão com o juiz (Tribunal de Corrupção) da Assembléia. O termo é uma grande liga, porque haverá todas as coisas que As coisas são KPK que ele demonstrou “, explicou Boyamin.

“Todas as coisas que Hasto também podem ser comprovadas e tomar uma decisão, culpada ou livre”, disse Boyamin.

Boyamin também incentivou o KPK a acompanhar imediatamente a investigação do caso de Hasto. Ele disse que o KPK não recebeu opiniões associadas à intervenção política novamente.

“Espero que funcione de maneira justa e não do dia do julgamento final para ambas as partes, especialmente Pak Hasto. Pak Hasto pode se defender ao máximo em seu tribunal de caso”, disse Boyamin.

Anteriormente, o juiz único do Tribunal Distrital de Yakarta, Djuyamto, declarou que não aceitava o processo anterior do julgamento apresentado por Hasto. A sessão anterior de processo foi realizada no Tribunal Distrital do Sul Yakarta, na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

“Afirme o pedido antes do julgamento do requerente não pode ser aceito”, disse Djuyamto na Câmara do Tribunal do Distrito de Yakarta, na quinta -feira, 13 de fevereiro.

Djuyamto transmitiu o motivo de não aceitar o estudo anterior de Hasto. Ele disse que o processo anterior do julgamento de Testo não estava claro. “Ele declarou o pedido preventivo do peticionário para que o candidato escape ou não fique claro”, disse Djuyamto.